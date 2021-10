DRK Delitzsch trauert um Urgestein Lothar Beckmeier

Delitzsch

Der Kreisverband des Roten Kreuzes Delitzsch trauert um Lothar Beckmeier. Das DRK-Urgestein ist im Alter von 70 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Sein Wirken war legendär in der Region Delitzsch.

Lothar Beckmeier war nicht allein mehr als 30 Jahre hauptamtlich im Rettungsdienst. Schon seit 1968 engagierte er sich ehrenamtlich im DRK, vor allem im Katastrophenschutz. 1992 baute er den Delitzscher Betreuungszug fast aus dem Nichts mit Altbeständen aus DDR-Zeiten auf. Er bereitete Aus- und Weiterbildungen und realistische Übungen vor, koordinierte Einsätze, leitete die Jugendgruppe. Außerdem war er Vorsitzender des DRK-Ortsvereines in seinem Heimatort Brodau, organisierte mit seiner Ehefrau regelmäßige Blutspende-Aktionen und Kleidersammlungen auf dem Land. Der Mann mit den hellblauen Augen begeisterte seine Mitstreiter, für die er oft genug eine Vaterfigur war, immer wieder aufs Neue.

„In seiner Koordinierung und Organisation verdeutlichte sich stets die Leidenschaft und Verbundenheit zu seiner Arbeit. Es war immer wieder eine große Freude, neue Ideen mit ihm in die Tat umzusetzen. Er war ein gern gesehener Freund, Kollege und Vorgesetzter, der seinerseits nie geizte mit Lob und Anerkennung für das Geleistete seiner Mitstreiter“, so der DRK-Kreisverband in seinem Nachruf.

Mit dem Ruhestand im Jahr 2013 war das ehrenamtliche Engagement nicht beendet. Er organisierte weiter die Ausbildung der Katastrophenschutz-Helfer, unterstützte als Fachberater den Krisenstab des Landkreises Nordsachsen, war Mitglied des Verbands-Präsidiums.

Lothar Beckmeier bekam 2002 den Mühlenpreis für sein Engagement im Ehrenamt des Landkreises Nordsachsen, 2009 den Bürgerpreis der Stadt Delitzsch, 2016 erhielt er fürs ehrenamtliche Engagement, sein Lebenswerk, das sächsische Helferehrenzeichen als Steckkreuz in Silber.

Von Heike Liesaus