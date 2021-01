DRK bietet in Delitzsch Corona-Schnelltests an

Delitzsch

Bisher bestand das Angebot ausschließlich für Abschlussklassen. Am Freitag und Sonnabend, dem 22. und 23. Januar, organisiert das DRK in Delitzsch ein freiwilliges Corona-Testangebot erstmals für Bürger in Delitzsch. Das teilt Mike Teutschbein mit, beim DRK-Kreisverband verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit.

Anmeldung erforderlich

Dazu werde im Jugendhaus Yoz in der Sachsenstraße 6 eine Teststation eingerichtet. Am Freitag stehe qualifiziertes Personal von 15 bis 19 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr für den Abstrich bereit. Für den Test müssen etwa 30 Minuten eingeplant werden und die Kosten von 35 Euro vor Ort und in bar bezahlt werden, erklärt Teutschbein.

Im Vorfeld sei eine telefonische Anmeldung zur zeitlichen Staffelung der Testpersonen notwendig, sagt Teutschbein. Dazu sei die Rufnummer 034202 63759 ab sofort werktags von 12 bis 17 Uhr geschaltet. Darüber hinaus plane der DRK- Kreisverband, dieses Testangebot vom 25. Januar bis zum 5. Februar werktags zwischen 15 und 19 Uhr, ebenfalls mit telefonischer Anmeldung, fortzuführen.

Zuverlässiges Ergebnis

Wie Teutschbein erklärt, könne es ratsam sein, sich auch ohne Symptome testen zu lassen, da nicht jeder Infizierte tatsächlich erkranke. Für Personen, die ein schnelles Ergebnis benötigen, sei der Antigen-Test recht verlässlich für den Testzeitpunkt. Er zeige, ob man aktuell ansteckend ist oder nicht.Wer nach diesem Test ein positives Ergebnis erhält, müsse sich unmittelbar im Anschluss für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben, so Teutschbein. Die Meldung an das Landratsamt Nordsachsen erfolge durch das Testteam. Das Gesundheitsamt werde sich anschließend, wie zur Durchführung des bestätigenden PCR-Tests, in den darauffolgenden Tagen mit dem Patienten in Verbindung setzen.

Von lvz