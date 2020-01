DSDS: Ramon aus Nordsachsen will neuer Superstar werden

Delitzsch/Köln

Ramon Kaselowsky kommt aus einer Schaustellerfamilie, ist in Merseburg geboren. Seine Kindheit verbrachte der heute 26-Jährige in Wohnwagen und in ganz Deutschland. Bis nach Skandinavien gingen die Reisen. „Für mich war es normal an der frischen Luft zu sein, mich um die Tiere des Zirkus zu kümmern“, berichtet Kaselowsky. Heute lebt er mit seiner Familie nahe Delitzsch, in Zschernitz, einem Ortsteil der Gemeinde Wiedemar.

Spontane Einlage

Zum Treffen auf dem Delitzscher Roßplatz kommt der DSDS-Kandidat am Dienstagvormittag im Nike-Zweiteiler, ähnlich leger wie er auch in der ersten Folge der 17. Staffel der RTL-Castingshow zu sehen war. „Ich bin momentan etwas angeschlagen“, erzählt der Freizeitsportler, der beim ESV Delitzsch in der Landesklasse Nord kickt und hobbymäßig boxt. Im Familienzirkus ist Kaselowsky auch als Artist aufgetreten, am Wallgraben stellt er seine Fähigkeiten spontan unter Beweis. Von einer Bank aus zeigt er einen Salto.

„Außer in der Manege bin ich nie vor größerem Publikum aufgetreten“, erklärt er. „Gesungen habe ich höchstens einmal vor 50 Leuten zu Familienfeiern. Das ist noch einmal etwas ganz anderes, wenn du vor der Jury, vor Dieter Bohlen und Pietro Lombardi stehst.“ Zum Casting nach Köln ist Kaselowsky ohne Erwartungen gefahren. Nach dem Urteil und dem Sprung in den Recall habe ihn jedoch der Ehrgeiz gepackt. „Jetzt muss ich richtig Gas geben“, habe er sich gedacht. Klares Ziel: Deutschlands neuer Superstar werden. Wie weit ihn sein Weg aber letztlich führt, werde sich zeigen. Wenn es reicht und seine Art ankommt, sei es umso zufriedenstellender, sagt der Nordsachse.

Ramon Kaselowsky ist in der nächsten Runde von Deutschland sucht den Superstar 2020. Die Recall-Urkunde soll noch einen besonderen Platz beim 26-Jährigen Zschernitzer erhalten. Quelle: privat

Dieter Bohlen : „Ist nicht dein Ernst?“

Ursprünglich sei er mit der Idee zur Sendungsaufzeichnung gefahren, ein Lied von Ed Sheeran zu singen. Der Zschernitzer habe sich dann aber für den Schlager „100 Jahre sind noch zu kurz für eine große Liebe“ aus dem Jahr 2008 von Randolph Rose entschieden. „Ich höre auch moderne Sachen“, versichert der Mittzwanziger. Doch auch Jury-Mitglied Pietro Lombardi und Jurorin Onana Nechiti schauten eher skeptisch, als Ramon Kaselowsky den Lied-Titel nannte. Xavier Naidoo fragte sogar: „Wer ist das?“ Und Dieter Bohlen meinte: „Ist nicht dein Ernst?“ Doch, war es und es brachte den Zschernitzer in den Recall. „Ich kann dir eins sagen, besser kann man das nicht singen“, urteilte Pop-Titan Bohlen im Anschluss. Auch Xavier Naidoo zeigte sich versöhnlich: „Du bist auf jeden Fall super sympathisch.“

Nach Zschernitz ist Ramons Familie eher zufällig und durch frühere Verbindungen gekommen. Zwei Schwestern wohnen im Umkreis von 50 Kilometern, „die Familie hat es zueinander nicht sehr weit“, erklärt Ramon. „Das ist wichtig für uns.“ Seine Freunde haben bisher wenig zu seinem DSDS-Auftritt gesagt, es habe aber viele Glückwünsche gegeben. Seine Freundin sei in jedem Fall jetzt schon stolz. Auch Leute, mit denen er länger keinen Kontakt hatte, haben sich gemeldet, berichtet Ramon Kaselowsky. Beurteilen will er dies aber noch nicht. Es werde sich erst nach seinem endgültigen Abschneiden in der Sendung zeigen, wie die Nachrichten gemeint sind und was er davon halten kann.

Mitte Februar gibt es mehr

Einen Effekt hat die Teilnahme an der 17. Staffel des Castings-Formats bereits mit sich gebracht: Am Wochenende hatte Ramon Kaselowsky Verwandtschaft in Düsseldorf besucht. In einem Shopping-Center sei er von einem jüngeren Pärchen angesprochen worden. „Entschuldigung, wir haben dich im Fernsehen gesehen“, haben die beiden gesagt, erzählt Kaselowski. „Das ist jetzt alles neu für mich.“ Auch beim Spaziergang am Delitzscher Wallgraben wird er erkannt. Ein schnelles Selfie, ein kurzer Plausch. Es wirkt alles sehr natürlich.

Selfie? Kein Problem. Ramon Kaselowski (rechts) nimmt an der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ teil. Während des Spaziergangs durch Delitzsch wird er am Wallgraben erkannt. Quelle: Wolfgang Sens

Wie es jetzt weitergeht? „Schauen wir mal“, sagt Ramon nur. Mehr darf er nicht. Auch nicht, wie er im Recall abgeschnitten hat. „Für mich ist alles gut“, erklärt er, egal wie das mit DSDS ausgeht, „es war jetzt schon eine Riesenerfahrung“. Und man glaubt es ihm.

Das nächste Mal wird Ramon Kaselowsky in der Ausstrahlung am 15. Februar zu sehen sein. Die komplette Folge seines Casting-Auftritts ist online unter www.tvnow.de zu sehen. Einen Ausschnitt gibt es im Internet auf dem Youtube-Kanalvon Deutschland sucht den Superstar.

