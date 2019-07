Wolteritz/Lemsel

Da steht sie, eine braune, erst vor kurzem gestrichene Bank. Wer sich auf sie setzt, kann fast den gesamten Schladitzer See einsehen und bis zur Bucht hinüber schauen. Vor gut fünf Jahren stellte André Hermann zum ersten Mal eine aufgearbeitete Bank am Wolteritzer Badestrand – quasi als Dauerleihgabe – auf, erzählt der 48-jährige Dachdeckermeister. „Weil wir festgestellt haben, dass es am See nicht viele Sitzmöglichkeiten gibt“, ergänzt seine Frau Gundula Elsner. Im März dieses Jahres wäre auch dieser Ort für Pausen beinah vom Rand des Rundwegs verschwunden.

Ein Danke wird belohnt

So sah die Bank nach der Zerstörung Anfang März aus. Quelle: privat

Wenn die beiden Lemseler mit dem Fahrrad an den Wochenenden um den See fuhren und an der Bank vorbeikamen, sei sie meist besetzt gewesen, erzählt Elsner. Da Hermann seine Kontaktdaten mittels Gravur im Holz hinterließ, hatten sich auch einige Nutzer der Bank gemeldet und sich für die Bereitstellung bedankt, erzählt er.

Vor gut fünf Monaten dann jedoch die traurige Nachricht: „ Vandalismus am Schladitzer See: Unbekannte Täter haben am Wolteritzer Badestrand mutwillig eine Bank zerstört“. Das Ergebnis: Die drei Sprossen der Rückenlehne waren in der Mitte durchgebrochen und nicht mehr zu gebrauchen. „Wir haben lange überlegt, ob wir die Bank noch einmal aufbauen“, sagt Elsner. Letztlich haben sie sich aber dafür entschieden und in zahlreichen Arbeitsstunden neben dem eigentlich Beruf für den Neuaufbau gesorgt. „Wir haben es auch gemacht, weil sich viele Leute gemeldet hatten“, blickt der Dachdeckermeister zurück. „Und es hat mir Spaß gemacht.“

Der Anteil der USA

Gundula Elsner und André Hermann vor der Bank am Wolteritzer Strand. Die Sitzgelegenheit hatte der Dachdeckermeister aus Lemsel vor fünf Jahren zur Verfügung gestellt. Nach dem sie im März 2019 durch Vandalismus zerstört wurde, baute Hermann sie nun noch einmal auf. Quelle: Mathias Schönknecht

Auf die Idee, überhaupt eine Bank in dieser Form aufzustellen, seien beide während eines Urlaubs in den USA gekommen, sagt Elsner. Dort sei es üblich, Bänke in Gedenken an eine Person aufzustellen und seinen Namen darauf zu verewigen. In etwas abgewandelter Form wollten Elsner und Hermann so am Schladitzer See einen Ort für eine kleine Rast schaffen, erzählt die 49-Jährige. Nun haben sie dies bereits zum zweiten Mal umgesetzt. Und eventuell schaffen es die Lemseler in der kommenden Zeit etwas öfter, einen Platz auf ihrer gesponserten Bank zu ergattern, die sie selbst nur „Scheene-Ausgugg-Hitsche“ nennen.

Von Mathias Schönknecht