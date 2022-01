Dämmstoffe brennen auf Delitzscher Betriebsgelände

Delitzsch

Am Montagmorgen musste die Feuerwehr in Delitzsch (Nordsachsen) zu einem Brand auf einem Industriegelände im Südwesten der Kreisstadt ausrücken. Wie ein Sprecher auf LVZ-Nachfrage erklärte, waren auf der Außenanlage der Firma an der Carl-Friedrich-Benz-Straße etwa 500 Kubikmeter Dämmstoffe in Brand geraten.

Die Feuerwehr wurde gegen 8 Uhr alarmiert und konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, hieß es. Zur Brandursache ist bisher nichts bekannt. Verletzt wurde niemand.

Von Matthias Puppe