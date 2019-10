Daniel van Evens aus Zwochau bringt erste Single heraus

Zwochau/Leipzig

Auf Knopfdruck geht da gar nichts. Wenn Daniel Kummer eine Idee kommt, muss er in den heimischen Proberaum und die im Kopf entstandenen Melodien und Beats auf dem Computer umsetzen. Dann wird aus dem Logistiker eines Automobilherstellers der DJ Daniel van Evens. Vor wenigen Wochen hat der 29-jährige Zwochauer seinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Noch im Oktober kommt seine erste Single auf den Markt. „Come Closer“ heißt sie und soll auf den Portalen der gängigen Streamingdienste erscheinen.

Idee zum Lied entstand Anfang 2019

Der Künstlername Daniel van Evens dürfte vor allem Delitzschern etwas sagen. Im Club „Altes Ziehwerk“ in der Eilenburger Chaussee tritt der DJ regelmäßig auf, zuletzt zur Wiedereröffnung am 2. Oktober. Aber auch der Name Daniel Kummer ist vermutlich nicht unbekannt: Seitdem er 14 Jahre alt ist, legt er im Zwochauer Jugendclub auf – mit im DVD-Player abgespielten CDs, erinnert er sich. Von September bis Dezember bereitet er jedes Jahr mit weiteren jungen Zwochauern ein Mitternachtstheater am Heiligabend vor. Am vergangenen Wochenende kandidierte er für den Gemeindekirchenrat. So langsam sei alles immer ein Stück größer geworden, blickt er zurück.

Zur Galerie Der Zwochauer DJ Daniel van Evens hat seinen ersten Plattenvertrag in der Tasche.

Anfang des Jahres 2019 machte sich der Musiker Gedanken zur Produktion eines eigenen Songs. Der sollte schlicht mit einschlägigen Lyrics sein. „Die Leute auf der Straße, im Club oder auf dem Festival möchten meist nicht viel nachdenken – abschalten vom Alltag“, sagt Kummer. All das sollte „Come Closer“ widerspiegeln. Mit einer im Kopf bleibenden Melodie, die er zuerst ins Handy summte und später durch Bläser-Samples im Studio ersetzte. „Zu dem Zeitpunkt konnte ich den Song so richtig fühlen“, erzählt Kummer. Er habe sich gedacht: „Wenn ich jetzt bereits etwas fühle, fühlen dann auch andere Leute etwas zu diesem Song?“

Welche Verbindung besteht zu Stereoact?

Alle Teile und Ideen zum Lied liefen dann im Leipziger Studio von Jens Maiwald und „Maywald Music“ zusammen, der das Lied auch produzierte. „Die Gesangsaufnahmen stammen von einem in Deutschland lebenden Sänger mit ghanaischen Wurzeln, der aber im Hintergrund bleiben möchte“, erklärt Kummer. Den Plattenvertrag habe er dann im September erhalten. Die Single soll am 18. Oktober über das Label „tb media“ erscheinen.

Ganz bürgerlich kandidierte Daniel Kummer in Zwochau für den Gemeindekirchenrat. Quelle: Wolfgang Sens

Hinter der Abkürzung steckt auch der Entdecker des Duos Stereoact, Torsten Katzschner von Tokabeatz. „Die Zusammenarbeit mit Daniel ist bislang super“, sagt der Produzent. „ Daniel unterstützt uns bei der Labelarbeit, wo er kann, steht für diverse Promo-Aktivitäten zur Verfügung und postet und teilt über seine eigenen Kanäle. Das Potenzial der Single war für uns schon beim ersten Hören der noch nicht einmal fertigen Version fantastisch hoch. Ein wunderbar eingängiger Song mit schönen, angenehmen Vocals“, schätzt Katzschner ein.

Doch als Newcomer sei es aktuell schwer, einen Debüt-Hit zu platzieren: „Wir geben natürlich alles für gute Playlisten, Charts – und Radioplays. Promoten und verwerten den Song weltweit mit unseren diversen Partnern und Netzwerken. Ja, und letztlich hoffen wir natürlich, dass es ein Erfolg wird. In der heutigen Zeit ist das aber bei der wöchentlichen Flut an Songs auch viel Glück, das man dazu benötigt“, erklärt Labelchef Katzschner.

Trotz Euphorie realistisch

Bereits vor der Veröffentlichung habe es Anfragen von DJs und Produzenten für einen Remix, also auf dem Lied basierende Neukompositionen gegeben, sagt Kummer. „Noch besser: Davor ergab sich ein offizieller Videodreh zum Song.“ Mit Freuden machte er sich auf den Weg zur Halbinsel Pouch bei Bitterfeld. Mit dabei die Tänzer Louisa und Nelson, die sich nach Aufrufen in sozialen Netzwerken meldeten. „Sie hörten eine Probe vom Song und waren hellauf davon begeistert“, erzählt der Zwochauer. Die Idee für das Drehbuch zum Clip stammt von Kummer selbst. In Quentin-Tarantino-Manier legt er sogar als Barkeeper einen Gastauftritt hin. Das Video soll zeitgleich oder bereits am Vortag auf Youtube zu sehen sein.

Das Video mit den Tänzern Lousia und Nelson entstand auf der Halbinsel Pouch. Quelle: privat

Trotz aller Euphorie bleibt auch Daniel Kummer realistisch: „Das ist schwer zu sagen, gerade in der heutigen Zeit, wo täglich bis zu 30 000 Songs auf Spotify online gehen“, schätzt er einen möglichen Erfolg von „Come Closer“ ein. „Ich werde sehen, was passiert, aber es ist mein eigener Song und das kann mir keiner nehmen“.

Von Mathias Schönknecht