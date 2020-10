Darum müssen neun Linden bei Schnaditz weichen

Schnaditz

Vor gut 20 Jahren gepflanzt hatte sich die junge Lindenallee entlang der S 12 zwischen Schnaditz und der B ­2 wunderbar entwickelt. Doch nun rückten Kettensägen an, um neun der Bäume zu fällen. Ein trauriger Anblick für Vorbeifahrende. Grund sind die Arbeiten am Ringdeich. Am letzten, 1300 Meter langen Bauabschnitt, der den Ring komplett macht, sollen mehrere Überfahrten auf die Felder angelegt werden.

Bis Ende 2021 soll der Bauabschnitt beendet sein

Wie aus der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Rötha, zu erfahren ist, müsse für die hauptsächlich landwirtschaftlichen Fahrzeuge, die zukünftig die Überfahrten nutzen, laut Anordnung des Straßenverkehrsamtes freie Sicht auf die Straße möglich sein. Das sei jedoch durch die Allee nicht gegeben. Die Fertigstellung des Bauabschnitts ist für Ende kommenden Jahres vorgesehen.

Von Heike Nyari