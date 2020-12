Dresden

Schick hätten sich die 64 Damen und Herren aus ganz Sachsen gemacht, wären in diesen Tagen nach Dresden in den Sächsischen Landtag gefahren und hätten im Plenarsaal an einer extra für sie organisierten Feierstunde mit Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) und Landtagspräsident Matthias Rößler ( CDU) teilgenommen. Denn einmal im Jahr ehrt der Freistaat anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamtes engagierte Ehrenamtler aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen. Wegen Corona musste die Veranstaltung in diesem Jahr jedoch ausfallen – die Würdigung geht den Geehrten nun per Post zu.

Am Respekt vor deren ehrenamtlicher Arbeit ändert dies nichts: „Sie engagieren sich vor Ort in besonderer Weise vor allem im sozialen und karitativen Bereich. Von dem Engagement bin ich zutiefst beeindruckt. Vielfältig, sorgsam und lebendig trägt dieses Engagement dazu bei, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gestalten. Diese Leidenschaft, mit der sich die Bürger für die Gemeinschaft und das Miteinander einsetzen, ist ergreifend“, erklärte Ministerin Köpping. Ähnlich sieht es der Landtagspräsident: „Die Auszeichnung erhalten Menschen, die es nicht in erster Linie ins Rampenlicht zieht. Umso wichtiger ist es, dass wir sie gerade in diesen Zeiten nicht einfach vergessen. Es geht nicht darum, wie eine Ehrung stattfindet, sondern dass wir als Gesellschaft unseren großen Dank an die vielen Ehrenamtler ausdrücken, sie halten den Freistaat zusammen.“

Unter den 64 Sachsen sind auch zehn Frauen und Männer aus dem Landkreis Nordsachsen. Wir stellen sie hier vor:

Dennis Oehmichen , Delitzsch

Seit mehr als 16 Jahren ist Dennis Oehmichen (33) beim Deutschen Roten Kreuz ( DRK) im Kreisverband Delitzsch aktiv. Sein besonderes Engagement liegt in der Kinder- und Jugendarbeit. Er verfügt über die Qualifikationen zur „Realistischen Unfalldarstellung“ sowie zum Gruppenleiter. Darüber hinaus organisiert er Ferienfreizeiten, Wochenendlager, Ausflüge und gemeinsame Aktivitäten mit der Jugendfeuerwehr. Seit 2010 zählt er zudem zu den ehrenamtlichen Einsatzkräften des Katastrophenschutzes und bringt sich dort in die „Schnelle Einsatzgruppe Sanität“ ein. 2016 wurde Dennis Oehmichen zum Kreisjugendleiter gewählt und vertritt seither die Interessen des Jugend-Rotkreuz innerhalb des Präsidiums des DRK-Kreisverbandes. Mit der Auszeichnung wird sein überdurchschnittliches Engagement als das eines jungen Menschen gewürdigt, der sich explizit der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit verschrieben hat und damit für die perspektivische Stärkung des Kreisverbandes agiert.

Charlotte Welzel , Gruna

Seit der Gründung des Fördervereins Gruna im Jahr 2000 trägt Charlotte Welzel (66) mit ihrem ehrenamtlichen Engagement einen bedeutenden Teil zur Stärkung von Gruna sowie der Umgebung bei. Im Rahmen der Vereinsarbeit widmet sie sich der Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Senioren. Dank ihres Einsatzes konnte 2006 ein Bürgerhaus im Ort eröffnet werden. Ohne ihren Ehrgeiz und ihren Fleiß würde es in dem kleinen Ort kaum kulturelles Leben geben, in das Jung und Alt gleichermaßen eingebunden werden. Sie ist für jedermann ansprechbar, hat immer ein offenes Ohr für kleinere und größere Probleme, handelt lösungsorientiert und ist bei den Dorfbewohnern beliebt.

Uwe Kleine , Taucha

Uwe Kleine (52) unterstützt den Leichtathletik Club Taucha ehrenamtlich seit über 16 Jahren. Seit der Gründung bekleidete er das Amt des Vizepräsidenten, welches er 2014 mit dem Präsidentenstuhl tauschte. Seitdem erleben ihn Sportler, Eltern und andere als präsenten, diplomatischen und umsichtigen Vorsitzenden. Begonnen mit etwa 100 Vereinsmitgliedern war es auch seinem Engagement zu verdanken, dass der LC Taucha heute einer der größten Einspartenvereine im Landkreis Nordsachsen ist. Auch neue Ideen, zum Beispiel die Umstrukturierung bestehender Tauchaer Leichtathletik-Veranstaltungen, aber auch sportfremde Veranstaltungen des Vereins trieb er stets mit voran. Mit seiner besonnenen, ruhigen und freundlichen Art sowie seinem großen organisatorischen Geschick ist er ein wichtiger Teil des örtlichen Organisationskomitees für Veranstaltungen und ein vorbildlicher Präsident für den Leichtathletik Club. Er lebt das Ehrenamt und schaut dabei nicht auf die Uhr.

Dr. Carlo Bergmann , Taucha , OT Sehlis

Carlo Bergmann (72) lebt seit fast 30 Jahren auf einem Bauernhof im Tauchaer Ortsteil Sehlis, der sich seit 400 Jahren in Familienbesitz befindet. Seit einigen Jahren hat er es sich zur Lebensaufgabe gemacht, sein Heimatdorf ökologisch zu verschönern und lebensfreundlich zu gestalten. Sein Einsatz gilt der Förderung der Auenlandschaft der Parthe für die Tier- und Pflanzenwelt. Durch seine Initiative und unter seiner Leitung wurde 2013 die erste Stiftung mit dem Ziel der Förderung von Natur und Landschaft in Sachsen gegründet – die „Stiftung Partheland Sehlis“. Ohne sein dauerhaftes Engagement würde die Landschaft um Sehlis um vieles ärmer sein. Ihm liegt der Schutz von Natur und Umwelt ganz besonders am Herzen. Das spiegeln seine Projekte eindrucksvoll wider, für die er sich mit Herzblut einsetzt.

Olaf Zenker , Mockrehna OT Klitzschen

Olaf Zenker (65) ist ehrenamtlich als Ortsvorsteher des Ortsteils Klitzschen der Gemeinde Mockrehna und als Gemeindekirchenratsvorsitzender des Kirchspiel Audenhain sehr engagiert. In dieser Position setzt er sich nicht nur für Bau- und Sanierungsarbeiten der Kirche im eigenen Ort ein, sondern für alle Kirchen und Kirchengebäude im gesamten Kirchspiel. Er ist immer erreichbar und sofort zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Des Weiteren arbeitet er ehrenamtlich als Lektor im Pfarrbereich Audenhain.

Andreas Oehmichen , Mockrehna OT Langenreichenbach

Andreas Oehmichen (52) gehört dem Gemeindekirchenrat des Kirchspiels Schildau als stellvertretender Vorsitzender an. Er ist sehr kommunikativ und setzt sich für alle kirchlichen Belange im Kirchspiel ein. Zuletzt hat er sich sehr für die Sanierung des alten Pfarrhauses in Langenreichenbach engagiert und dort auch selbst bei Arbeitseinsätzen mit Hand angelegt.

Marianne & Peter Gottschlich , Torgau

Marianne (66) und Peter Gottschlich (69) haben sich in der katholischen Kirchengemeinde Torgau seit den Jahren der Wende für die Menschen in der Elbestadt eingesetzt. Aus Kontakten schon seit 1989 und weiteren Treffen mit Christen aus dem Hochsauerlandkreis, aus Neheim, aus Herzogenrath und mit der späteren Partnerschaftsgemeinde in Minden ergab sich die Möglichkeit, gerade zum Schutz der Arbeitnehmer und ihrer Rechte auch in der Pfarrgemeinde in Torgau 1992 die KAB, die Katholische Arbeitnehmerbewegung, zu gründen. Peter Gottschlich blieb ihr Vorsitzender bis 2019. Die Gruppe der KAB um Peter und Marianne Gottschlich bemühte sich um ein Bildungsprogramm in monatlichen Treffen, um Gesprächsabende zu politischen Themen und um Kontakte zu Personen des politischen, öffentlichen Lebens, um das Leben aktiv mitzugestalten. Aus dem kirchlichen Hintergrund der KAB heraus gestalteten sie auch Gebete und gottesdienstliche Feiern in der Pfarrgemeinde regelmäßig mit. Ausgehend von diesem Engagement hat das Ehepaar Gottschlich auch die Verantwortung für die Seniorenarbeit in der Pfarrgemeinde übernommen. Und selbst die Älteren, die ihr Haus nicht mehr verlassen können, werden wenigstens zu ihrem Geburtstag durch die Caritas besucht, in der Marianne Gottschlich weiterhin ihren Dienst tut.

Gisela Frank , Bad Düben

Gisela Frank (68) war bis zum Sommer 2017 als pastorale Mitarbeiterin der Pfarrei „Sankt Klara“ in Delitzsch tätig. Schon damals hat sie sich weit über die üblichen Arbeitsfelder und die bezahlten Arbeitsstunden hinaus vielfältig engagiert. Der Versuch, nach der Pensionierung kürzer zu treten, ist nur teilweise gelungen, weil sie mit ihrem Wesen, ihrem Einfühlungsvermögen und hoher Kompetenz einfach unverzichtbar ist. Seit ihrem Eintritt in den Ruhestand engagiert sie sich weiter im privaten Bereich: Sie besucht kranke Menschen zuhause und in Altersheimen, fährt Angehörige zu Krankenbesuchen in die großen Kliniken Leipzigs, begleitet Sterbende und leitet Trauerfeiern. In der kirchlichen Seniorenarbeit ist sie gemeinsam mit Partnerinnen aus der evangelischen Kirche neue Wege gegangen und hat einen gemeinsamen Seniorennachmittag initiiert und führt diesen regelmäßig durch. Mit ihrer künstlerischen Ader sorgt sie für ansprechenden Blumenschmuck in der Delitzscher Kirche. In den Altersheimen der Stadt ist sie Ansprechpartnerin auch für das Personal. Persönliche Mühe wie zum Beispiel Umzugshilfe für Alleinstehende nimmt sie gern auf sich. Die Sternsingeraktion sowie die daran angelehnten Haussegnungen sind ohne sie nicht denkbar. Bad Düben wäre ohne Gisela Frank ärmer und farbloser.

Iris Hübner, Delitzsch

Iris Hübner (62) arbeitet als Pfarrsekretärin in der katholischen Pfarrei „Sankt Klara“ in Delitzsch. Doch auch über ihre Arbeitszeit und das eigentliche Arbeitsfeld hinaus ist sie vielfältig ehrenamtlich aktiv. So bereitet sie an jedem Montag den Seniorennachmittag im Gemeindehaus vor. Einmal im Monat leitet sie diesen auch. Sie hält Kontakt zu den Senioren, verteilt Geburtstagsbriefe und besucht kranke Menschen. In sehr schwierigen Familiensituationen (Alter und Behinderung) ist sie auch praktisch tätig, unterstützt und hilft im Haushalt. Sonntäglich sorgt sie für Blumenschmuck, der die Kirche optisch verwandelt und Besucher erfreut. Ferner verwendet sie viel Zeit und Mühe auf die Gestaltung des Schaukastens, bindet jährlich den großen Adventskranz, baut die Krippe auf und gestaltet deren Landschaft. Auch im Vorgarten des Pfarrhauses packt sie gern mit an. Als Netzwerkerin an der zentralen Stelle der Pfarrei ermuntert sie zudem andere zu ehrenamtlichem Engagement. Sie kennt die Menschen mit ihren Stärken und Schwächen und kann so bei Bedarf zielgerichtet Hilfen organisieren. Sie ermöglicht Menschen jederzeit Zugang zum Gemeindehaus und steht auch ortsfremden Nutzern mit Rat und Tat zur Seite.

Von Kathrin Kabelitz