Schloss mit Lichtblicken im Advent

„Lichtblicke im Advent“ heißt die Aktion, bei der das Delitzscher Barockschloss in der Adventszeit bis ins neue Jahr täglich von 17 bis 21 Uhr in wechselnden Farben erstrahlen soll. Vom 1. Dezember bis zum 5. Januar wird somit täglich von 17 bis 21 Uhr in der Loberstadt ein farbenfrohes Spaziergangs-Ziel gesetzt. Bis Heiligabend wird das Schloss zudem zum Adventskalender: Jeden Tag wird ein weiteres Fenster illuminiert. Von Heiligabend bis zum 5. Januar sind dann alle 24 Fenster an jedem Abend erleuchtet, kann das Schloss als Fotomotiv für die Feiertage dienen. Die täglich geplanten Kurzprogramme der Theaterakademie Sachsen müssen jedoch entfallen. Die Aufführungen sind unter den derzeit geltenden Vorschriften zur Eindämmung der Pandemie nicht möglich. Sie sollen aber 2021 nachgeholt werden. Die Aktion „Lichtblicke im Advent“ wurde dank der Förderung durch den Freistaat Sachsen möglich. Die Stadt Delitzsch hatte sich beim Wettbewerb „Denkzeit Event“ beworben und war ausgezeichnet worden. Mit dem Wettbewerb will das Land Sachsen Konzepte und Unterstützung für Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen fördern.

Geld fürs Dach der Döbernitzer Landmäuse

Die Döbernitzer Kindertagesstätte Landmäuse bekommt im nächsten Jahr ein neues Dach. Die Stadt Delitzsch erhielt jetzt den Fördermittelbescheid dafür. Bis zu rund 174 000 Euro können als Unterstützung in das Projekt fließen. 158 000 Euro und damit die Hälfte der Kosten kommen vom Sächsischen Kultusministeriums. Rund 16 000 Euro steuert der Landkreis Nordsachsen bei. Die Stadt Delitzsch wird 143 000 Euro Eigenmittel investieren. Die Baumaßnahme muss bis zum Ende 2021 abgeschlossen sein. Im Januar 2016 hatte ein Wasserrohrbruch das Dach der Kita stark geschädigt. Der Schaden war repariert worden, doch das Dach muss grundlegend erneuert werden. In der Tagesstätte, die sich in Trägerschaft des Awo-Kreisverbandes Nordsachsen befindet, werden circa 100 Kinder betreut.

Wiedemar bekommt neue Gemeinde-Homepage

Die Gemeinde Wiedemar will sich digital neu aufstellen. Wie Bürgermeister Steve Ganzer ( CDU) informiert, soll die neue Homepage ab Januar online gehen. Die Internetseite www.wiedemar.de soll ein zeitgemäßes Layout bekommen, übersichtlicher gestaltet und leichter zu bedienen sein. Ebenso sollen ein Beschwerdemelder und das Rats- und Bürgerinformationssystem integriert werden, das Unterlagen rund um den Gemeinderat wie beispielsweise Bebauungspläne und Beschlüsse sammelt.

Delitzscher Radklima kann bewertet werden

Die Bewertung des Radklimas in Delitzsch im Rahmen der Befragung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) läuft noch bis 30. November. Bei dieser weltweit größten Befragung ermittelt der ADFC die Zufriedenheit der Teilnehmenden mit dem Radverkehr in ihrer Heimatstadt. Die Untersuchung umfasst 32 Fragen, die online beantwortet werden.

Der Test ist auf www.fahrradklima-test.de zu finden.

Rackwitz sucht Erzieher

Die Gemeinde Rackwitz sucht ab sofort staatlich anerkannte Erzieher (m/w/d) beziehungsweise pädagogische Fachkräfte. Die Arbeitszeit beträgt mindestens 35 Stunden pro Woche in den Kindertagesstätten der Gemeinde. Bewerbungen pädagogischer Fachkräfte mit heilpädagogischer Qualifikation sind besonders gewünscht.

Bewerbungsunterlagen an info@gemeinde-rackwitz.de. Infos unter Telefon: 034294 7110

