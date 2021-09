Das Dorfgemeinschaftshaus Zaasch ist eröffnet

Zaasch

Fünf Scheren rückten dem roten Band an die Fasern. Mit dem gemeinsamen Durchschnitt war das Dorfgemeinschaftshaus Zaasch offiziell eröffnet. Bürgermeister Steve Ganzer (CDU) freute es besonders, dass die neuen Stühle für den Saal punktgenau eingetroffen waren, dass nicht die alten Exemplare übernommen werden mussten. Neben dem Saal weist das Haus Küche und Sanitärräume auf. Außerdem gibt es einen Vereinsraum für die Feuerwehr. Der ist gleichzeitig Durchgangsraum ins Gerätehaus nebenan.

Nicht allein der Schriftzug „Dorfgemeinschaftshaus“, sondern auch der Name Johann Gottfried Stallbaum ist über dem Eingang zu lesen. Das begeisterte Pfarrer Matthias Taatz. Ein richtiger Name fehle in den Begegnungsstätten der meisten Dörfer. Das sei ein bisschen langweilig. In Zaasch wird so auf einen wichtigen Sohn des Ortes verwiesen. Stallbaum, der hier am 25. September 1793 geboren wurde und am 24. Januar 1861 in Leipzig starb, war Rektor der Thomasschule. Er hatte sich vor allem als Übersetzer der Werke Platons einen Namen gemacht.

Für die Gemeinde offen

Das alte Dorfgemeinschaftshaus war ein ausgedienter, nicht sanierungsfähiger Containerbau, in dem der Boden einbrach. 495 000 Euro kostete der Neubau. 267 000 Euro kommen aus dem Programm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“ des Freistaates Sachsen.

Küchenbesichtigung bei der Freigabe des Dorfgemeinschaftshauses Zaasch. Quelle: Heike Liesaus

Eine stolze Summe für einen 300-Einwohner-Ort. Das Haus soll natürlich für die Gemeinde offen stehen, aber auch die Zaascher selbst machen viel los. „Wir brauchen den Platz einfach“, sagte Iris Plöhn. Sie gehört sowohl zur Feuerwehr, die ihr Ehemann Hartmut leitet, als auch zu den Geflügelfreunden Zaasch, deren Federvieh den Teich in der Nachbarschaft bevölkert. Nun sah sie sich schon mal genau in der Küche um: Wo sind Geschirrspüler, Teller, Gläser, Kühlschrank? Am 11. September soll das 100. Gründungs-Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr gebührend gefeiert werden.

Von Heike Liesaus