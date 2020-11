Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Wohnpalais Beerendorf vor Fertigstellung

Die Errichtung des Neubaus in der Beerendorfer Straße in Delitzsch, die unter dem Titel Wohnpalais Beerendorf läuft, schreitet ihrem Ende entgegen. Errichtet wird das Projekt im Auftrag der Leipziger Firma ImmVest Wolf. In wenigen Monaten sollen dort nicht allein zahlreiche mit Aufzug erreichbare Wohnungen fertig gestellt werden, sondern auch mehrere Arztpraxen und eine Bäckerei mit Café ihren Betrieb aufnehmen.

Anzeige

vor dem Abschluss

Neue Kita wächst weiter in Wiedemar

Die neue Kita in Wiedemar wächst. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat nun weitere Leistungen. Für rund 670 000 Euro vergaben die Räte unter anderem Trockenbau-, Estrich- und Putzarbeiten, Aufträge für die Fassadenbekleidung, Fliesen, Heizung, Sanitär und Klima sowie die Elektrotechnik. Die Gesamtkosten des Neubaus, der 2022 abgeschlossen sein soll, belaufen sich auf circa 2,2 Millionen Euro. Zuvor hatte der Gemeinderat mit den Tief- und Rohbauarbeiten sowie Dachdeckerarbeiten die ersten Leistungen für rund 930 000 Euro vergeben. Anfang Oktober war der erste Spatenstich erfolgt.

Zahlung an Delitzscher Stadtkasse nur bargeldlos

Die Stadtverwaltung Delitzsch weist darauf hin, dass der Bereich Stadtkasse und Steuern im Rathaus vorerst nur telefonisch zu erreichen ist. Aufgrund der Corona-Beschränkungen bleibt die Stadtkasse derzeit geschlossen. Zahlungen sind ausnahmslos bargeldlos zu leisten. Für die Anfragen zu Steuersachen, Zahlungsvorgängen, Einzugsermächtigungen und dergleichen ist Amtsleiter Michael Schmiech per Telefon erreichbar.

Finanzverwaltung Delitzsch erreichbar unter der Telefonnummer 034202 67105.

Wiedemar beschließt Sonntags-Öffnungszeiten

Der Wiedemarer Gemeinderäte haben in ihrer jüngsten Sitzung über die verkaufsoffenen Sonntage für das kommende Jahr entschieden. Laut Beschluss können alle Geschäfte im Gewerbegebiet „Airterminal Nord“ in 2021 auch am ersten Sonntag im Januar, Februar, März und November sowie am zweiten Sonntag im Oktober jeweils zwischen 12 Uhr bis 18 Uhr öffnen. Die Anlässe: „8. Wiedemarer Winterfest“ am 3. Januar, „12. Kleinkunstfestival“ am 7. Februar, „12. Frühlingsfest bei Porta“ am 7. März, „11. Erntedankfest bei Porta“ am 10. Oktober und „8. Wiedemarer Hubertusfest“ am 7. November. Im Vorfeld der Abstimmung wurde der Einwand diskutiert, dass dem Verkaufspersonal durch die Genehmigung freie Tage zur Erholung genommen werden. Die Wiedemarer Räte entschieden sich mehrheitlich gegen den Einwand und stimmten den Terminen zu.

Von lvz