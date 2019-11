Das ist die neue Friedensrichterin für Delitzsch

Delitzsch

Als Merry Gottwald vor wenigen Monaten darauf aufmerksam wurde, dass eine neue Friedensrichterin gesucht wird, habe die Delitzscherin nicht lange überlegt und sich beworben. „Ich bin extrem neugierig auf das Amt und freue mich auf die Aufgabe“, sagt die 58-Jährige.

Breites Aufgabenfeld

Besonders gereizt habe sie das neue Gebiet. Denn hinter der Personalreferentin liegt bereits eine beachtliche juristische Laufbahn im Ehrenamt. So war sie acht Jahre als ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht Leipzig tätig und ist es seit 2008 in gleicher Position am Arbeitsgericht Leipzig.

Beste Voraussetzungen also für das, was auf sie in den kommenden fünf Jahren zukommen wird: Die Palette der Konflikte ist breit gefächert, umfasst diverse Straf- und Zivilsachen, betrifft Streitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche oder die Verletzung der persönlichen Ehre. Auch Bedrohung, Hausfriedensbruch oder Sachbeschädigung kann eine Rolle spielen. Die Aufgabe endet erst dort, wo beispielsweise das Familien- oder Arbeitsrecht beginnen. Doch genau das wolle die neue Friedensrichterin verhindern: „Ich wünsche mir, dass ich Parteien zusammenbringe und sie miteinander reden, bevor es vor ein Gericht geht“, sagt Gottwald. Denn dort verliere dann meist eine der Seiten, es vergehe Zeit und koste Geld. „Und der Frust steigt“, erklärt Gottwald.

Beratung als erstes Mittel

Als gerichtlich vereidigte Friedensrichterin darf sie Schlichtungsverfahren durchführen. Das Ergebnis ist jeweils ein rechtsverbindlicher außergerichtlicher Vergleich. Die Schlichtung gilt in der Schiedsstelle allerdings als letzte Option. Das erste Mittel ist die Beratung. Auch wenn für das Verfahren eine Vorauszahlung von 40 Euro notwendig ist, würden die späteren Gerichtskosten diese meist deutlich übersteigen, sagt Gottwald.

Auch im Beruf sei sie es gewohnt, mit unterschiedlichen Mitarbeitergruppen nach einvernehmlichen Lösungen zu suchen. Anders als dort, wo sie meist mit Akademikern zu tun habe, sei sie nun auch darauf gespannt, auf welche unterschiedlichen Menschen sie treffen wird.

Sprechstunde: Jeden zweiten Dienstag des Monats

Damit, dass die Wahl der Delitzscher Stadträte derart deutlich auf sie fällt, habe Gottwald nicht gerechnet. Mit ihrem Stellvertreter, Andreas Wilkending, stehe sie bereits im Kontakt. Ihr Amt werden beide jedoch frühestens am 27. Februar 2020 antreten, bis dahin werden Ilona Fritzsche und Stellvertreter Helge Müller aktiv sein.

Die Sprechstunden des Friedensrichters finden jeweils am zweiten Dienstag des Monats, von 16 bis 17 Uhr, im Rathaus statt.

Von Mathias Schönknecht