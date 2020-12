„Das ist keine Grippe“ – Delitzscher berichtet von Corona-Erkrankung

Delitzsch

Es geht ihm besser. So wie früher geht es ihm noch nicht. „Ich bin bei 70 bis 80 Prozent meiner normalen Kräfte“, schätzt der 57-Jährige selbst ein. Er hatte Corona. Der Ausbruch der Krankheit ist fast zwei Monate her, noch immer ist er wegen der Folgen krank geschrieben.

Schock und Wut nach Test

Der Mann möchte anonym bleiben. Ein wenig hat dies vielleicht auch mit einem schlechten Gewissen zu tun, dass er trotz aller korrekten Verhaltensweise andere angesteckt haben könnte. Nachdem er im Herbst Kontakt zu einem nach dem Treffen positiv auf Corona getesteten Menschen hatte, ließ auch er sich umgehend testen. Das Ergebnis fiel negativ aus. So nahm er beruhigt an einer damals noch möglichen Veranstaltung teil. Es traten Symptome auf, wieder gab es einen Test und das positive Ergebnis – in der Folge wurden die Kontaktpersonen natürlich informiert und in Quarantäne gesetzt. „Ich war geschockt und auch wütend“, sagt der Delitzscher, „ich hatte mich auf den Test verlassen, sonst hätte ich doch nie weiter Kontakte gehabt.“

Corona anfangs unterschätzt

Er selbst hat einen Wandel durchgemacht. „Ich war zwar kein Leugner oder Maskengegner, ich habe mich an alle Maßnahmen gehalten. Aber ich habe Corona insgesamt unterschätzt“, sagt er. Er selbst habe Corona bis zu seiner eigenen Erkrankung auf eine Stufe mit der Grippe gestellt. Im Frühjahr las er noch Bücher wie „Corona Fehlalarm?“. Am eigenen Leib habe er nun erfahren müssen, dass Corona nicht einfach bloß eine Grippe ist und Alarm keinesfalls Fehlalarm. „Corona ist in jeder Hinsicht einen Zacken schärfer als eine Grippe, und ich hatte schon eine echte Grippe und weiß wie die ist“, erzählt der 57-Jährige.

Medikamente wie ein Hammer

Alle einschlägigen Symptome, vor denen in Bezug auf Corona gewarnt wird, habe er gehabt. Weil Blutgerinnung und Blutwerte nicht mehr in Ordnung waren, musste er Blutverdünner nehmen. Die Organe wurden mehr und mehr in Mitleidenschaft gezogen. „Ich stand als schwerer Fall kurz vor der Einweisung ins Krankenhaus“, erzählt der Delitzscher – dies habe sein Arzt noch verhindern können, auch um Kliniken zu entlasten. Die Lungenentzündung wurde von seinem Arzt mit einem massiven Antibiotika-Einsatz von mehreren parallel verabreichten Mitteln bekämpft. „Ich bin meinem Arzt sehr dankbar, auch dass er die Krankheit so ernst nimmt und sich nicht vor einer Behandlung scheut, sondern alles versucht“, sagt der 57-Jährige. Durch die nötigen Untersuchungstermine habe er jetzt auch gesehen, wie sehr am Limit die Kliniken sind und dass Termine dort kaum mehr möglich sind.

Schaden der Lunge

Die Untersuchung der Lunge hat kürzlich auch gezeigt, dass Schäden vorhanden sind. Ein halbes Jahr werde die Genesung der Lunge noch dauern, schätzt der behandelnde Arzt. Der Patient hofft, dass es wirklich alles wieder so gesund wie früher wird. 20 Kilo hat der Delitzscher in Folge der Corona-Erkrankung innerhalb von zwei Monaten abgenommen. Das sei okay, weil er ja die Reserven hatte, kann er scherzen. Der Gewichtsverlust sei Anlass, sich gesünder zu ernähren.

Positiv sieht er nun unter anderem auch, dass er sich vorerst wohl wenig Sorgen um eine Wiederansteckung machen muss. Glücklich ist er auch über die viele Hilfe, die er und seine Frau – sie hatte einen leichteren Verlauf – erfahren haben. Die Nachbarn kümmerten sich, stellten Einkäufe vor die Tür. Seine Frau und er wollen sich als Plasmaspender engagieren. Das Blutplasma von Personen, die eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben, enthält Antikörper, die schwerkranken Patienten helfen.

Appell sich impfen zu lassen

Für Coronaleugner und Impfgegner hat der Mann kein Verständnis. „Ich hoffe, dass sich so viele Menschen wie möglich impfen lassen.“ Wenn man die möglichen Nebenwirkungen einer Impfung gegen das abwägen würde, was eine Corona-Erkrankung bedeute, müsse einem doch klar sein, dass es für bestimmte Menschen jetzt ums pure Überleben geht und eine Impfung richtig ist.

Von Christine Jacob