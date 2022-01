Das läuft im Wohnungsbau in Delitzsch und Umgebung

Delitzsch/Krostitz

Fast ohne Winter-Stillstand geht es auf den Baustellen in Delitzsch und Umgebung weiter. In der Region sind verglichen mit den Vorjahren eher weniger Baustellen im Gange. Doch weitere größere Projekte sind angekündigt.

Breite Straße/Schulstraße: Zwischen der Breiten Straße 19 und der Schulstraße wurde nach der Entkernung auch schon Neues gebaut. Der Kran stand dieser Tage eher still. „Doch es geht weiter“, sagt Bauherr Axel Schüler. Wohnungen mit Flächen von 35 bis 80 Quadratmetern sollen entstehen. Gedacht wird an eine generationenübergreifende Mietermischung.

Lesen Sie auch:

Das plant die größte Wohnungsgesellschaft für Delitzsch

Bauprojekte in Delitzsch: Wo jetzt neue Wohnungen entstehen

Wechsel im Vorstand der Volksbank Delitzsch

Wasserturm: Spektakulärste Baustelle ist nach wie vor der Wasserturm im Süden der Stadt. Am Turm entsteht ein Mantel aus 64 Appartements, die sich halbkreisförmig anordnen. Im und um den ehemaligen Wasserspeicher im Turmkopf, der derzeit abgenommen ist, ist ein Restaurant geplant. Inzwischen ist ein Teil der Fenster in den künftigen Appartements eingebaut.

Trotz Schmuddelwetter, wird derzeit weiter am Wasserturm-Appartementhaus gebaut. Quelle: Wolfgang Sens

Körnerstraße Krostitz: Im Auftrag der Volksbank Delitzsch, die die entstehenden Wohnungen vermieten will, ist dort Jens Becker mit seiner gleichnamigen Krostitzer Baufirma Bauträger. Es entstehen zwei Häuser mit jeweils sechs Wohneinheiten. Fertigstellung soll im August und im Oktober sein. Derzeit läuft der Innenausbau.

In der Krostitzer Körnerstraße entstehen neue Mehrfamilienhäuser. Quelle: Wolfgang Sens

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eulenhof Krostitz: An der neuen Wohnanlage wurde auch über den Jahreswechsel weitergearbeitet. Die Modulbauweise ist ein Pilotprojekt der Wohnmacher Bau- und Investitions GmbH, einem Beteiligungsunternehmen der Leipziger Arcadia Investment Group. Auf der ehemaligen Krostitzer Hofanlage an der Straße Dorfplatz entstehen zehn Reihenhäuser und vier Doppelhaushälften. Verkauft sind die Häuser noch nicht. Bisher werden die Meldungen der Kaufinteressenten gesammelt. Die Vermarktung soll erst in der Fertigstellungsphase starten. Zwei der Gebäude sollen Musterhäuser bleiben.

Am Eulenhof in Krostitz wurde selbst zwischen den Jahren weiter gewerkelt. Quelle: Wolfgang Sens

Wo geplant wird: Die Firma ImmvestWolf, die den Wasserturm saniert, plant die Sanierung und den Umbau des Delitzscher Industriedenkmals Walzenmühle in der Leipziger Straße. Der fünfgeschossige Speicher sowie die Nebengebäude sollen zum Wohnquartier mit Gewerbeanteil werden. Im Abriss-Areal Bitterfelder/Karlstraße und dem ehemaligen Druckhaus schmiedet Axel Schüler Pläne für 70 Wohnungen. In Zwochau soll die große verfallende Scheune gegenüber dem Gasthof Kugel zu Wohnungen umgebaut werden. Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch plant an den Loberhöfen im Stadtteil West.

Auch für den Krostitzer Unternehmer Jens Becker ist gerade der Weg für ein Projekt in Naundorf in der Gemeinde Zschepplin frei geworden. Dort sollen nach Abriss verfallender Gebäude fünf Mehr-Familien-Häuser mit insgesamt 28 Wohnungen entstehen. Aktuell sei das Grundstücksangebot knapp. „Der Zuzug und die Nachfrage nach hochwertigem Wohnraum sind dagegen ungebrochen“, so Becker. „In der Regel sind Wohnungen nach dem Richtfest bereits vergeben. Die Leute haben Geld und wollen das für Qualität ausgeben.“

Von Heike Liesaus