Rackwitz

Es ist eines der letzten Grundstücke im unmittelbaren Zentrum von Rackwitz. Die schmale Fläche zwischen dem neuen Ärztehaus und dem Penny-Einkaufsmarkt ist aktuell bereits eingezäunt, mit einigen Bäumen bewachsen. Jetzt sind Pläne aufgetaucht, die eine Bebauung des Areals an der Hauptstraße vorsehen. Eine entsprechende Bauvoranfrage, die klären soll, was überhaupt möglich ist, lag den Rackwitzer Gemeinderäten in ihrer jüngsten Sitzung vor.

Schwalbe: „Ein sehr interessantes Konzept“

Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) umschrieb die Pläne als eine nicht unerhebliche Erweiterung des Ärztehauses. In dem zusätzlichen Gebäude könnten laut Antrag unter anderem betreutes Wohnen und private Wohnungen geschaffen werden. Der Antragsteller plane zudem eine Tagespflege für die Kinderbetreuung und eine weitere Facharztpraxis. Auch eine Apotheke sei vorstellbar.

Lesen Sie auch

Mit dem Bauvorbescheid prüfen Antragsteller, ob das Vorhaben überhaupt möglich ist. Die Mitglieder des Gemeinderats sprachen sich für einen positiven Vorbescheid aus. In den nächsten Schritten muss unter anderem ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Dann wird klarer, was tatsächlich auf dem Grundstück im Rackwitzer Zentrum entstehen wird. Es sei ein „sehr interessantes Konzept“, sagte Schwalbe.

Veränderungen an der Hauptstraße

Das neue Ärztehaus mit barrierefreiem Zugang entstand in den Jahren 2018 und 2019 gegenüber dem Rathaus. In dem vierstöckigen und über 1000 Quadratmeter großen Gebäudes zogen Zahn- und Hausärzte sowie private Mieter ein.

Nur wenige Hundert Meter weiter plant die Gemeinde Rackwitz das ehemalige Konsumgebäude umzubauen. Ins Untergeschoss wird der Baubetriebshofes ziehen, im Erdgeschoss sollen Räume für Vereine, die Bibliothek und Gewerbe entstehen. Zudem wird eine Fläche für einen möglichen Sparkassenautomaten vorgehalten. Im Dachgeschoss ist ein Coworking Space geplant, also ein Bürobereich, in dem unterschiedliche Branchen neben- und miteinander arbeiten können.

Von Mathias Schönknecht