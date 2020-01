Das muss 2020 in Ihren Delitzsch-Kalender

Delitzsch

Das neue Jahr nimmt seinen Lauf. Und damit wieder ein Jahr voller schöner lokaler und regionaler Veranstaltungen, deren Besuch sich lohnt. Wir fassen einige der Highlights schon einmal zusammen, eine kleine Auswahl:

Vielleicht noch winterlich frisch in Sachen Temperaturen, aber in Sachen Aussicht unschlagbar ist die Nacht der Türme als erster Veranstaltungshöhepunkt des Jahres in Delitzsch. Und das im wahrsten Sinne des Wortes, immerhin darf man bei der Nacht der Türme der Stadt aufs Dach steigen. Die Nacht der Türme findet diesmal am 13. März statt und bietet den Gästen spektakuläre Ausblicke über die Loberstadt.

Markttreiben in Delitzsch

Mehr als 100 ausgewählte Spezialitätenhändler, Kunsthandwerker, Manufakturen, Direktvermarkter und vieles mehr an Angeboten tummeln sich am Wochenende vom 9. und 10. Mai wieder zum Frühlings- und Genussmarkt vor dem Delitzscher Rathaus. Das Sortiment ist anspruchsvoll und genau darum ist der Markt seit seiner Premiere 2016 so beliebt nicht nur bei Delitzschern, sondern bei zahllosen Gästen aus der weiteren Region. Gärtnereien bieten botanische Besonderheiten. Abgerundet wird das Spektakel dann noch mit Straßenmusik und Unterhaltung für Kinder.

Im Wonnemonat Mai lockt traditionell auch das Schlossfest. Diesmal steigt es am 23. Mai. Geboten werden Konzerte, Lesungen, Tanzaufführungen und vieles mehr. Mit der entsprechenden Mode lebt die Zeit des Barock und Rokoko wieder auf.

Es wird delitziös

Der Mai bildet zudem den Auftakt für die zweite Runde der Delitziösen Abendmärkte. Mit dem abendlichen Bauernmarkt soll gerade Pendlern und Berufstätigen die Möglichkeit geboten werden, frische Lebensmittel auf dem Markt zu erstehen. Dabei sind die abendlichen Bauernmärkte durch ihre Umrahmung mit Musik sowie das umfangreiche Angebot an regionalen Produkten von Direktvermarktern ein bisschen wie der Frühlings- und Genussmarkt im kleineren Format. Die Termine: 28. Mai, 25. Juni, 23. Juli, 20. August und 17. September jeweils ab dem späten Nachmittag.

Klarer Höhepunkt des Veranstaltungsjahres ist im Sommer natürlich das Stadtfest Peter&Paul, das diesmal vom 3. bis 5. Juli gefeiert wird. Es gibt Konzerte, historische Darstellungen, einen großen Festumzug, natürlich jede Menge kulinarische Angebote und vieles mehr.

Besuche in Löbnitz und Rackwitz lohnen

Auch rund um Delitzsch lohnt sich die Tour, wenn man was erleben möchte. Das Festival „Spirit from the Steet“ kommt 2020 tatsächlich auf den Flugplatz Roitzschjora. Vom 13. bis 16. August wird es richtig schön und abwechslungsreich musikalisch im Löbnitzer Ortsteil, wo wie zu besten Full-Force-Zeiten die Massen gelockt werden sollen.

Auch das Krebsbachfest Rackwitz, das diesmal vom 31. Juli bis 1. August stattfindet, ist einen Ausflug wert. Auf der Festwiese im Ortsteil Podelwitz wird mehr als „nur“ ein gewöhnliches Dorffest geboten, wobei deren Besuch natürlich auch immer lohnt.

Von Christine Jacob