Das sagen nordsächsische Landwirte zum Düngemittel-Streit

Nordsachsen

Seit 1. Januar gelten für Sachsens Bauern neue Vorgaben beim Düngen ihrer Felder. Auf rund 130 600 Hektar Ackerland wurden die Auflagen verschärft, um zum Schutz des Grundwassers den Nitrateintrag in den Boden zu reduzieren. Das ist rund ein Siebtel der Landwirtschaftsfläche. Daran gibt es Kritik. Die Bauern würden für Vorgänge bestraft, die 30 Jahre zurücklägen, monierte beispielsweise der Vorsitzende des Verbandes Familienbetriebe Land und Forst, Hartwig Kübler.

„Die neue Düngerechtsverordnung soll den Einsatz von Düngemitteln in der Landwirtschaft regeln. Gleichzeitig wurde eine Gebietskulisse mit nitratbelasteten Gebieten ausgewiesen“, erläuterte auch Christine Richter, Geschäftsführerin der Regionalbauernverbände Delitzsch und Torgau. „In diesen Gebieten gelten seit Januar erhebliche Einschränkungen beim Einsatz stickstoffhaltiger Düngemittel. Die jetzige Gebietsausweisung erfolgte mittels pauschaler Annahmen, nach einem bestimmten Modell. Eine fehlende Verursachergerechtigkeit ist damit nicht gegeben und damit Anstoß für ein Normenkontrollverfahren.“ Die Fläche der Nitratgebiete in Nordsachsen betrage 31 622 Hektar – vor allem Gebiete um Krostitz, Eilenburg, Torgau und auch Oschatz sind besonders betroffen.

Anzeige

Wir haben einmal zwei Landwirte in Nordsachsen gefragt, was sie davon halten:

Vorstandschefin Sylke Hesse

Sylke Hesse Quelle: Axel Kaminski

Sylke Hesse ist Vorstandsvorsitzende der Agrargenossenschaft Laas. Der Betrieb bewirtschaftet 1830 Hektar in der Pflanzenproduktion und hält 400 Milchkühe sowie Kälber und Jungrinder. Die Genossenschaft betreibt eine Biogasanlage sowie einen Hofladen und eine Zapfstelle für Frischmilch. Sie sagt:

Generell unterstützen wir die Bemühungen von Landwirten, Bauernverband und dem Aktionsbündnis „Land schafft Verbindung“ dabei, unser Recht zu erklagen.

Mit der neu beschlossenen Düngeverordnung und der damit verbundenen Festsetzung von „roten Gebieten“ werden wir Landwirte für Taten bestraft, die wir nicht begangen haben.

In unserem Fall gelten Messstellen an ehemaligen Deponien, in Elbnähe oder in über 20 Kilometer Entfernung von unseren Flächen als „Beweismittel“. Keine einzige Messstelle, auf deren Basis rund drei Viertel der von uns bewirtschafteten Flächen nun zum „roten Gebiet“ gehören, liegt auf unseren Schlägen.

Enttäuscht von Beschlüssen

Ich bin enttäuscht, auf welcher Basis der Freistaat die Düngeverordnung beschlossen hat. Es geht offenbar nicht darum, die wahren Verursacher der Nitratbelastungen ausfindig zu machen, sondern schnell den Forderungen von Bund und Europäischer Union gerecht zu werden.

Es ist ernüchternd, ja enttäuschend, welche Ergebnisse unsere Proteste in Berlin, Dresden und auf dem Liebschützberg hatten. Unsere Bedenken, Einsprüche und Zukunftsängste sind schlichtweg ignoriert worden. Die bereits im vergangenen Jahr festgelegten „roten Gebiete“ sind im Dezember nochmals aus für uns nicht nachvollziehbaren Gründen verschoben worden.

Mehr „rotes Gebiet“ als im ersten Entwurf

Danach haben wir als Agrargenossenschaft Laas eG nun 270 Hektar mehr im „roten Gebiet“ als im ersten Entwurf. Somit sind in unserem Betrieb drei Viertel aller Flächen in diesen Gebieten liegend und damit von den Einschränkungen betroffen.

Ob ein Rechtsstreit mit dem Freistaat darüber, wie er eine Richtlinie der Europäischen Union umsetzt, von Erfolg gekrönt sein kann, weiß ich nicht. Recht haben und Recht bekommen, sind zwei Paar Schuhe. Diese Redensart bewahrheitet sich wahrscheinlich auch in dieser Hinsicht.

Langer Atem notwendig

Ich bin mir sicher, dass man bis zu einer endgültigen Entscheidung einen langen Atem, sowohl zeitlich als auch finanziell, braucht. Eigentlich haben wir beides nicht, beziehungsweise brauchen wir das Geld an anderer Stelle. Deshalb haben wir uns bis jetzt auch noch nicht an der Klage beteiligt.

Eine Lösung, die Ertragsausfälle und Qualitätsminderungen infolge der verordneten Düngeeinschränkungen kompensieren zu können, wären Ausgleichszahlungen. Mit 200 Euro pro Hektar und Jahr ließen sich die Folgen, die die verfehlte Politik auf Ertrag und Qualität der Erzeugnisse hat, ausgleichen.

Nur das wäre unserer Meinung nach für die Landwirte gerecht und hilfreich. Und es hätte den Charme, dass es für das Land gut planbar wäre. Im Ministerium in Dresden weiß man schließlich genau, wie viel Ackerland und Grünland man als „rote Gebiete“ ausgewiesen hat.

Engmaschiges Netz schaffen

Ein engmaschiges und genaueres Messnetz in Sachsen zu schaffen und dann tatsächliche Belastungen und vielleicht sogar deren Verursacher zu ermitteln, wäre natürlich ein noch besserer Weg, aber auch langwierig.

Die wirtschaftlichen Konsequenzen sind jedoch nur eine Seite dieser Medaille. Die Politik bringt hier eine ganze Branche in Verruf und verurteilt sie. Dass sich das für die Landwirtschaft zuständige Ministerium des Freistaates nicht hinter die Landwirte stellt, sondern ihnen in den Rücken fällt, enttäuscht mich besonders.

Die Landwirtschaft hat sicherlich in ihrer Historie einen Anteil an der Nitratbelastung im Boden und im Grundwasser, sofern sie überhaupt besteht. Aber sie ist nicht der einzige Verursacher. Ihr heutzutage diese Rolle immer noch zuweisen zu wollen, zeigt, dass die Politik wenig Vertrauen in die Arbeit der Landwirte und in die schon zum Einsatz kommenden Technologien hat.

Wenn man Politiker, die für Fehlentscheidungen und Steuerverschwendung verantwortlich sind, ebenso schnell und ohne Beweise bestrafen würde, wie uns Landwirte zur Zeit, wäre der Aufschrei ebenfalls groß.

Biobauer Roland Einsiedel

Roland Einsiedel Quelle: Wolfgang Sens

Roland Einsiedel aus Kossa in der Dübener Heide ist Biobauer und Vorstand der Sächsischen Interessengemeinschaft ökologischer Landbau (SIGöL). Er sagt:

Seit 1992 gibt es die Wasserrahmenrichtlinie, die darin enthaltene Grundwasserrichtlinie von 2006 der EU schreibt europaweit geltende Umweltqualitätsnormen vor: Für Nitrat 50 mg/l, für Pestizide, Biozide und deren relevante Metaboliten jeweils 0,1 mg/l beziehungsweise 0,5 mg/l als Summe. Neben diesen europaweit geltenden Normen müssen die Mitgliedsstaaten für weitere Stoffe Schwellenwerte festlegen. Beide gemeinsam – Umweltqualitätsnormen und Schwellenwerte – sind die entscheidenden Bewertungskriterien für den Zustand der Grundwasserkörper.

Schlechter und guter chemischer Zustand

Werden an einer oder mehreren Maßstellen Normen oder Schwellenwerte überschritten, muss geprüft werden, wie groß die verunreinigte Fläche ist und welche Auswirkungen die Belastungen haben. Sind die Auswirkungen relevant, ist der gesamte Grundwasserkörper in einem „schlechten chemischen Zustand“. Das sind die sogenannten roten Gebiete. Grundwasser hat ein langes Gedächtnis: Ist ein Grundwasserkörper erst einmal verschmutzt, braucht es lange Zeit und einen hohen Aufwand, das Gewässer wieder in den „guten chemischen Zustand“ zu überführen. Deshalb enthält die Grundwasserrichtlinie eine weitere wichtige Vorgabe. Sie fordert, dass stetige und lang anhaltende steigende Trends bei Schadstoffen umzukehren sind. Diese Regelung soll verhindern, dass es zu einer weiteren Anreicherung von Schadstoffen im Grundwasser kommt. Auch Grundwasservorkommen, die bisher nicht oder nur in geringen Umfang durch Schadstoffe belastet sind, sollen damit geschützt werden.

Woher kommen hohe Werte?

63 Prozent der Grundwasserkörper in Deutschland haben einen guten chemischen Zustand, 37 Prozent nicht. Die häufigste Belastung mit Nitrat, das sehr gut wasserlöslich ist und über das Sickerwassser in das Grundwasser gelangt, ist ein jahrzehntelanger Prozess. In einem Jahr kann zum Beispiel ein Tropfen Wasser circa 30 Zentimeter in die Tiefe versickern, sodass circa 30 Jahre vergehen, bis dieses Nitrat im Grundwasserleiter angekommen ist. Inwieweit auch die Standorte der Messstellen exakt ermittelt werden, ist ein weiteres Problem.

Wo die hohen Nitratwerte herstammen, wird auch nicht analysiert. Zu DDR-Zeiten waren unter anderem große Tierkonzentrationen bei Rindern und Schweinen und die intensive Befüllung der anliegenden Flächen üblich, sodass die heutigen Landnutzer dafür nicht verantwortlich sind, aber die Stickstoffdüngung verringern müssen, was zu Ertragseinbußen besonders in der Qualität der Ernteprodukte und zu Erlöseinbußen führen kann.

Andere Situation in Ostdeutschland

Da sich im Osten Deutschlands ganz andere landwirtschaftliche Strukturen entwickelt haben, kann es nun auch dazu kommen, dass die regionalen zu hohen Nitratbelastungen dazu führen, dass in der Agrarförderung die heutigen Landwirte auf diesen Flächen nochmals bestraft werden. Demzufolge ist der Klageweg dieser Landwirtschaftsbetriebe in Sachsen unumgänglich.

Zwei Drittel des Trinkwassers in Deutschland werden aus dem Grundwasser gewonnen. Die sichere und ausreichende Versorgung mit unserem wichtigsten Lebensmittel wird immer schwieriger, denn der Klimawandel sowie Einträge von Düngemittel und Pestizide im Grundwasser gefährden unser Trinkwasser. Um aber die Trinkwasserversorgung nachhaltig zu sichern, ist ein sofortiger Kurswechsel der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union nötig.

Reform unumgänglich

Eine Reform zugunsten von Bio-Landwirtschaft, Agrarökologie und bodenschonende Anbauformen sowie eine Abkehr von Flächenprämien sind unumgänglich. Eine Ökologisierung der Landwirtschaft ist der richtige Weg, um hohe Nitratbelastungen in den Griff zu bekommen. Die Obergrenze, wie viel pro Jahr und Hektar gedüngt werden darf, muss gesenkt werden – vor allem aber muss sie unabhängig davon gelten, ob organische oder synthetische Stickstoffdünger eingesetzt werden. Zum Beispiel würde eine Stickstoff-Überschuss-Abgabe den Landwirtschaftsbetrieben einen ökonomischen Anreiz geben, effizienter mit dem Nährstoff umzugehen. Tierhaltung muss an die Fläche gebunden werden. Betriebe, die ihre Tiere zum größten Teil von der eigenen Fläche ernähren können, wie es bei der ökologischen Landwirtschaft Standard ist, haben auch keine Probleme mit zu viel Gülle. Die Größe der Biogasanlagen sollte begrenzt sein.

Positive Effekte durch Biolandbau

Der Biolandbau hat einen starken positiven Effekt auf die Tätigkeit und Aktivität der Mikroorganismen. Biologische Böden enthalten im Durchschnitt 39 Prozent mehr Biomasse als Mikroorganismen und die Kleinstlebewesen sind bis zu 84 Prozent aktiver als in konventionell bewirtschafteten Böden. Organische Dünger, eine vielfältige Fruchtfolge und Leguminosen wie Luzerne und Kleegras in der Fruchtfolge wirken sich ebenfalls positiv auf die Häufigkeit und Aktivität von Bodenorganismen aus. Mikroorganismen sind der „Motor“ des Bodens. Sie setzen Nährstoffe frei, wandeln sie um und speichern sie. Aktive Mikroorganismen sind die Grundlage für gesunde Pflanzen. Sie dienen der Stickstoffmineralisierung, durch die Stickstoff so umgewandelt wird, dass Pflanzen ihn aufnehmen können. Er wird nicht ausgewaschen und es gibt keine Nitratbelastung im Grundwasser. Der Humusgehalt im Biolandbau ist deutlich höher als 20 Prozent, währenddessen der Humusgehalt in der konventionellen Landwirtschaft meist unter zwei Prozent liegt, aufgrund der intensiveren Bewirtschaftung.

Zusammenfassend braucht man endlich ein klares Bekenntnis der Politik dazu, dass Landwirte für besondere Leistungen beim Umwelt-Klima- und Tierschutz honoriert werden müssen. Landwirte, die freiwillig mehr dafür tun, müssen auch mehr dafür bekommen.

Von LVZ