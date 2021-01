Eilenburg

Das Standesamt in Eilenburg hat die beliebtesten Vornamen bekanntgegeben, die Eltern im vorigen Jahr ihren Kindern gegeben haben. Ganz oben auf der Hitliste bei den Mädchen steht Emma. Gleich sieben Mal tauchte dieser Name bei der Beurkundung von Geburten auf.

Emma häufig in Deutschland

Der Name Emma bedeutet „die Allumfassende“ und „die Große“ und geht auf den Namen „Irmin“ zurück. Er hat demnach eine althochdeutsche Herkunft. Der Name war schon im 19. Jahrhundert sehr beliebt und gehört auch heute wieder zu den häufigsten Namen in Deutschland, aber nicht nur hier. Mädchen in der Schweiz und Norwegen tragen häufig diesen Namen. „Seit Ende der 2000er-Jahre erreicht er regelmäßig Spitzenpositionen bei den Standesämtern. Der Name wird relativ häufig als Doppelname verwendet, zum Beispiel als Emma-Sophie oder Emma-Charlotte“, erklärt dazu das Internetportal Babelli. Auf den weiteren Plätzen der beliebtesten Mädchen-Namen liegen nach Angaben der Eilenburger Stadtverwaltung Clara, Emely, Frieda und Lina mit jeweils vier Nennungen.

Auch auf der Namensliste der Eilenburger Geburtenstation steht Emma als beliebtester Vorname 2020 ganz oben, gefolgt von Emely, Mila und Mathilda. Bei den Jungen nehmen hier Theo, Theodor, Paul und Finn die Spitzenpositionen ein, gefolgt von Mattheo sowie Arthur und Elias. Theo ist die Kurzform des männlichen Vornamens Theodor, ist griechischer Herkunft und demnach ein „Gottesgeschenk“ oder „Geschenk Gottes“.

Die Stadtverwaltung hat wiederum bei den Jungen Finn auf Platz eins gefunden. Er wurde gleich viermal vergeben. Es folgen Arthur, Elias, Emil, Felix, Henry, Joshua, Levi, Malte, Mats, Milo, Paul und Theo mit jeweils drei Einträgen.

Die Sachsen-Hitliste

Sachsenweit waren Hannah und Ben einer Rangliste des Vornamen-Experten Knud Bielefeld zufolge die beliebtesten Babynamen im vorigen Jahr. Hannah verteidigte damit ihre Spitzenposition aus dem Vorjahr, Ben rückte vom dritten Platz auf. An zweiter und dritter Stelle landeten 2020 Mia und Emma sowie Karl und Emil.

Insgesamt wurden im vorigen Jahr im Standesamt Eilenburg 242 Mal ein Vorname, 105 Mal zwei Vornamen und sechs Mal drei Vornamen vergeben. Zum Standesamtsbezirk Eilenburg gehören neben der Stadt Eilenburg die Gemeinden Doberschütz, Jesewitz und Zschepplin mit den dazugehörigen Ortsteilen.

Von Nico Fliegner