Delitzsch

Die Kneipen, Cafés und Clubs sind geschlossen. Es gibt eine nächtliche Ausgangssperre und einen begrenzten Bewegungsradius von 15 Kilometern. Somit schränken sich auch Treffen innerhalb des Freundeskreises ein. Was in der Großstadt noch irgendwie zu kompensieren wäre, wird bei der Partnersuche auf dem Land zur echten Herausforderung. Wie sollen Singles rund um Delitzsch in Pandemie-Zeiten da noch jemand Neues kennenlernen, wenn auch das Geschäftsmodell von Online-Dating-Plattformen nicht wirklich in Pandemie-Zeiten passt?

Singles gehen neue Wege

Eine junge Delitzscherin, die lieber anonym bleiben möchte, berichtet dazu von ihren Erfahrungen auf der Dating-Plattform Lavoo. „Mein Postfach explodiert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut ankomme“, gibt die junge Frau zu. Bereits zwölf Stunden nach der Anmeldung habe sie 184 Likes, also Gefällt-mir-Angaben via Mausklick erhalten und ihr Profil wurde knapp 430 Mal aufgerufen. „Warum interessiert sich denn im normalen Leben keiner für mich?“, fragt sie ehrlich.

Wie das Beispiel aus Delitzsch zeigt, haben Plattformen trotz Abstands-Regeln und Beschränkungen der sozialen Kontakte im Corona-Jahr Hochjunktur. Das zählt für Stadt und Land, wie Sebastian Matkey von Lovoo bestätigt. Aktuell sei bei der laut eigenen Angaben meistgenutzten Dating-App in Deutschland vor allem das Thema Live-Video angesagt: „In Zeiten von Corona ist Video-Dating so wichtig wie noch nie“, sagt Matkey. „Die Menschen suchen sichere Möglichkeiten, um zusammen zu sein und neue Kontakte zu knüpfen.“

Emojis als Dating-Trend Tinder hat festgestellt, dass deutschlandweit die Nutzung von zehn Emojis in den zurückliegenden Monaten stark zugenommen hat und diese verdeutlichen, wie 2020 geflirtet und gedatet wurde. Der Schultertanz sei beispielsweise zum liebsten Dance-Move geworden. Daran gewöhnt, dass ihnen die Welt zu Füßen liegt, betonten die Tinder-Mitglieder mit dem Erdball. Der Einkaufswagen sei DER fahrbare Untersatz des Jahres, um sich zu treffen und zusammen die noch fehlenden Zutaten für das Bananenbrot zu suchen. Ebenso wurden die Masken zum Accessoire und sich zu weigern, diese zu tragen zum Dating-No-Go.

Andere Erwartung

Zwar könne er keine genauen Nutzerzahlen für den Raum Delitzsch nennen, doch deutschlandweit haben laut Matkey über zwei Millionen Menschen die Live-Video-Funktion seit Frühling 2020 genutzt. Kurz nachdem Covid-19 von der Weltgesundheitsorganisation als globale Epidemie eingestuft wurde, habe Lavoo einen Anstieg von 25 Prozent bei der in Videochats verbrachten Zeit beobachtet.

Im Sommer 2020 habe die Dating-App eine große Umfrage zum Sozialverhalten durchgeführt. Dabei habe sich beispielsweise bei der Frage, welche Art von körperlicher Nähe am meisten fehle, herausgestellt, dass Sex auf dem letzten Platz landet. „Frauen vermissen Umarmungen am meisten und Männer sehnen sich besonders nach Kuschel- und Streicheleinheiten“, sagt Matkey. Eine feste Partnerin oder einen festen Partner zu finden sei mit knapp 59 Prozent die meistgenannte Antwort auf die Frage, was die Nutzer auf der Plattform suchen.

Mehr Online-Zeit

Auch Tinder, eine weitere Dating-Plattform, die eher auf schnelle und unkomplizierte Treffen unter Fremden ausgelegt ist, stellt Veränderungen beim Verhalten der Nutzer fest. Die Plattform habe beispielsweise beobachtet, dass während des ersten Lockdowns eine Zunahme der Interaktionen auf der App stattfand. Zwar können auch hier Zahlen nicht auf einzelne Regionen heruntergerechnet werden, deutschlandweit sei die Dauer von Unterhaltungen im Zeitraum von Februar bis März aber um 33 Prozent gestiegen.

Die junge Delitzscherin hatte bereits nach einer Woche über 600 Gefällt-mir-Angaben und 1300 Nutzer haben sich ihr Profil angesehen. Kein Wunder, dass da einige den Bezug zur Realität verlieren, findet sie. Ob es bei ihr aber tatsächlich zu einem neuen Partner gereicht hat, verriet sie nicht.

Von Mathias Schönknecht