Delitzsch

Ein defekter Kanal ist die Ursache für das geheimnisvolle Loch, das sich am Mittwoch in der Halleschen Straße in Delitzsch aufgetan hatte. Das teilte nun die Stadtverwaltung mit. Der Abwasserzweckverband arbeite an der Behebung des Problems, so dass die Straße voraussichtlich am heutigen Freitag wieder freigegeben werden kann. Das Loch mit einem großen Hohlraum unter der Straße hatte sich auf Höhe des Firmensitzes von Auto-Webel aufgetan. Die Polizei hatte daraufhin die Straße abgesperrt.

Von lvz