Delitzsch

Die „delitziösen“ Abendmärkte haben am Donnerstag ihre Premiere in Delitzsch erlebt. 32 Händler waren bei dem abendlichen Frischemarkt dabei. Vor allem die Pendler sollen von der Aktion gelockt und der Markt so belebt werden.

Delitzsch belebt den Markt

Schon lange bedauern Händler, dass der Markt in Delitzsch nicht mehr der Mittelpunkt der Stadt ist, zu wenig Leute kommen und die Geschäfte immer träger laufen. Schon lange tüftelt die Stadtverwaltung an Ideen, wie sich der Markt beleben lässt – vom Kinderspielplatz vor dem Rathaus bis zu neuen Sitzflächen reichen die Ideen, doch höchstens in kleinen Schritten geht es voran. Umgesetzt wurden bislang vor allem Veranstaltungen. Christian Maurer, bekannt als Organisator des beliebten Frühlings- und Genussmarktes jedes Jahr Anfang Mai, hat nun die Abendmärkte ins Rollen gebracht. Die Idee: Einmal monatlich gibt es in den Nachmittags- und Abendstunden einen echten Frischemarkt, der gerade auch den Berufspendlern die Möglichkeit bieten soll, in ihrer eigenen Heimatstadt einzukaufen.

Pendler angetan

Petra Holtzegel aus Hohenroda nutzte den Markt liebend gerne. Gerade war die Lehrerin von einer Konferenz gekommen und stoppte vor dem Delitzscher Rathaus, um ganz frisch fürs Abendbrot einzukaufen. „Ich wäre aber auch extra aus Hohenroda gekommen“, lobte sie Vielfalt und Wertigkeit der Angebote. Direktvermarkter und Händler boten neben Käse, Molkereiprodukten, Obst, Gemüse, Backwaren, Fisch, Wurst, Wild, Gewürzen und Antipasti auch ein Imbissangebot sowie echte handgefertigte Waren wie Keramik, Kleidung und Korbwaren. Für die passende Atmosphäre sorgte der Haynaer Strandverein, der in seinen Biedermeierkostümen unterhielt.

Zur Galerie Am 23. Mai 2019 feierte der Abendmarkt Premiere in Delitzsch. Mehr als 30 Händler waren zum Auftakt dabei und boten ihre Waren an. Insgesamt fünf solcher Märkte wird es im Sommer 2019 geben.

Die Händler, nicht selten bekannt auch vom Frühlings- und Genussmarkt, waren voll des Lobes für den Auftakt. „Spezialmärkte in Delitzsch gehen immer gut“, sagte Claudia Kuljanac, die mediterrane Speisen vertreibt. Erika Nagel aus Burg hatte erst einen Tag zuvor von einem anderen Markthändler in Wittenberg von dem Delitzscher Abendmarkt gehört und wollte unbedingt dabei sein, rief spontan an und bat mitmachen zu dürfen. „Den Frühlings- und Genussmarkt hatte ich als Gast besucht und war beeindruckt, was Delitzsch auf die Beine stellt“, erzählte die Händlerin von Landwurst. Korbmacher Mike Heßler aus Bad Düben, der Nagel von Delitzsch vorgeschwärmt hatte, nannte Organisator Christian Maurer am Ende gar „einen der fähigsten Marktmeister Deutschlands“.

Wenngleich Organisator Christian Maurer den Abendmarkt noch als Feldversuch bezeichnet, den man nicht mit dem Frühlings- und Genussmarkt verwechseln dürfe, scheint bereits klar: Versuch geglückt! „Es war ein gelungener Auftakt“, so Maurer. Den ganzen Abend herrschte Begängnis zwischen den Ständen, Besucher und Händler zeigten sich zufrieden. Zwei Händler konnten zudem für den regulären Frischemarkt am Dienstag- und Donnerstagvormittag gewonnen werden. Dagmar Schmidt und Harald Trüber von „H+D Produkte vom Lande“ etwa waren so angetan, dass sie nun nicht mehr nur in Eilenburg auf dem Markt stehen wollen. „ Delitzsch hat echt was zu bieten“, so Dagmar Schmidt.

2019 finden noch vier „delitziöse“ Abendmärkte statt. Die nächsten Termine sind am 20. Juni, 18. Juli, 22. August und 19. September jeweils von 16 bis 21 Uhr.

Von Christine Jacob