Delitzsch: 100 Jugendliche auf dem Festplatz – Funkwagen beschädigt

Rund 100 Jugendliche hatten sich am späten Samstagabend in Delitzsch auf dem Festplatz am Tiergarten in kleinen Gruppen versammelt, informierte die Polizei auf Nachfrage. Pächter des benachbarten Kleingartenvereins hatten sich wegen Lärmbelästigung bei der Polizei gemeldet.

Flasche auf Funkwagen geworfen

Als die Beamten gegen 23.15 Uhr vor Ort eintrafen, wurde der Funkwagen mit einer Flasche beworfen. Der Tatverdächtige konnte vor Ort ermittelt werden, für den 19-Jährigen gab es eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Polizei hat die anderen Jugendlichen zur Ruhe ermahnt und teilweise Platzverweise ausgesprochen.

