Delitzsch: 19-Jähriger in gestohlenem Auto erwischt

Delitzsch

Die Polizei hat in Delitzsch einen Verdächtigen gefasst, der in einem als gestohlen gemeldeten Fahrzeug unterwegs war. Nun laufen die Ermittlungen.

Ausgangpunkt war in der Nacht zum Montag eine Sachbeschädigung. Im Rahmen der folgenden Tatortbereichsfahndung stellten Polizeibeamte dann in der Ostsiedlung gegen 0 Uhr ein Fahrzeug mit fünf Personen fest und kontrollierten den Fahrer. Wie die Polizei berichtete, habe sich herausgestellt, dass für den Pkw Ford Focus keine Pflichtversicherung bestand und zudem die angebrachten Kennzeichen gar nicht existieren. Der 19 Jahre alte Fahrer – ein Deutscher – konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und habe außerdem unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden. so die Polizei.

Auto zur Fahndung ausgeschrieben

Bei der weiteren Überprüfung wurde dann bekannt, dass das Fahrzeug gestohlen war und zur Fahndung ausgeschrieben ist. Im Fahrzeug fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und Betäubungsmittel (Methamphetamine). Sie stellten die Gegenstände und den Ford Focus sicher.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall dauern noch an. Gegen den 19-Jährigen werde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauchs sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Von LVZ