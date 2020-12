Delitzsch

Das Awo-Seniorenzentrum im Delitzscher Ortsteil Beerendorf wurde jetzt hart vom Corona-Infektionsgeschehen getroffen. Schnelltests sind dort seit einiger Zeit im Einsatz. Als bei sechs Bewohnern Erkältungssymptome auftraten, wurden per Schnelltest vier Positiv-Fälle festgestellt. Das Gesundheitsamt Nordsachsen ordnete daraufhin für 41 Bewohner und 20 Mitarbeiter PCR-Tests an.

Derzeit keine schweren Erkrankungen

Laut den Ergebnissen, die am Freitag vorlagen, wurden 31 Bewohner positiv getestet, auch 9 Mitarbeiter sind betroffen. Das Team um Heimleiter Christian Schulze setzte mit Bekanntwerden der Ergebnisse alles daran, die Angehörigen per Telefon zu informieren. „Derzeit haben wir keine schweren Erkrankungen, nur leichte oder gar keine Symptome. Sonst hätte sich das alles gar nicht so entwickeln können“, so Schulze. Voraussichtlich werden in der kommenden Woche nun noch sämtliche andere Heimbewohner getestet. Die Wohnbereiche wurden streng getrennt. Das nötige Material wie Schutzkleidung und FFP2-Masken stünde zur Verfügung.

Einzelne Fälle in weiteren Einrichtungen

Auf Nachfrage der LVZ nach dem aktuellen Geschehen in Delitzscher Senioreneinrichtungen informierte das Landratsamt zu zwei Positiv-Fällen im Seniorenzentrum Am Pfortenplatz. „Die Angehörigen wurden individuell informiert. Wir machen keine weiteren Angaben dazu“, ist bei der Nachfrage in der Einrichtung zu hören.

Auch im Altenpflegeheim „ St. Maria am Rosental“ der Caritas in Delitzsch hat es bisher zwei Fälle gegeben, erklärt Leiter Tobias Gehrmann. Nach dem Positivtest einer Mitarbeiterin seien die 25 Mitglieder der zugehörigen Wohngruppe und weitere Kontaktpersonen ebenfalls getestet worden. Dabei stellte sich die Infektion einer Bewohnerin heraus, die aber keine Symptome zeige.

Die Delitzscher Einrichtung, die zur Trägergesellschaft St. Mauritius in Magdeburg gehört, wird über das Wochenende noch einmal alle Bewohner und Mitarbeiter testen. Ab Montag soll dann mit einem neuen Test-Konzept für Angehörige gearbeitet werden. Dazu wird es für Besuche pro Tag zwei Chargen zu je zehn Personen geben. Um 9 Uhr sollen alle Vormittagsbesucher via Schnelltest getestet werden und um 14 Uhr alle Nachmittagsbesucher. Nur wer „negativ ist“, erklärt Gehrmann, erhalte Zutritt für maximal eine Stunde.

„Wir unterstützen, dass es die Besuchsmöglichkeit gibt“, sagt Gehrmann, doch auch wenn die Tests refinanziert werden, der personelle Aufwand werde es nicht. Die Einrichtung bittet daher um Verständnis bei eventuellen Wartezeiten.

