Delitzsch

In der Sachsenstraße in Delitzsch bemerkten Polizisten am Donnerstag, gegen 16 Uhr, einen Mann auf einem motorisierten Krankenfahrstuhl. Der 64-Jährige fuhr Schlangenlinien und war offenbar nicht mehr in der Lage, das Fahrzeug sicher zu führen, berichtete die Polizei. Als die Beamten den Mann stoppten, nahmen sie starken Alkoholgeruch wahr. Einen Alkoholtest vor Ort habe der 64-Jährige abgelehnt und zudem die Beamten beschimpft und beleidigt.

Vom Krankenfahrstuhl aufgesprungen

Auf den Hinweis, dass sich nun eine Blutentnahme erforderlich mache, reagierte der Mann aufgebracht. Er sei vom Krankenfahrstuhl aufgesprungen und auf einen der Polizisten zugelaufen. Er beleidigte die Beamten erneut und schrie sie an. Als er sich nicht beruhigen ließ, wurde ihm eine Handfessel angelegt. Gegen den 64-Jährigen wurde Anzeige wegen des Verkehrsvergehens und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.

Von LVZ