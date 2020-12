Delitzsch: 72-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Delitzsch

Bei einem Unfall in Delitzsch wurde am frühen Freitagmorgen der Fahrer eines Krankenfahrstuhls schwer verletzt. Wie die Polizei berichtete, war der 72-Jährige kurz vor 5 Uhr auf der Leipziger Straße stadtauswärts unterwegs. Er habe dann die linke Fahrbahn genutzt, um nach links in den Bahnweg abzubiegen. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden VW Caddy. Es kam zum Unfall. Der 72-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ermittlungen gegen Autofahrer

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Gegen den 30-jährigen VW-Fahrer werde nun wegen einer fahrlässigen Körperverletzung ermittelt, so die Polizei.

Von LVZ