Delitzsch: 95 Infizierte im Seniorenzentrum Beerendorf

Seit Anfang Dezember kämpfte das Awo-Seniorenzentrum in Beerendorf gegen eine Corona-Infektionswelle. Insgesamt wurde das Virus bei 52 Bewohnern und 43 Mitarbeitern festgestellt, so die Heimleitung am Freitag. Viele Infizierten sind aus der Quarantäne entlassen. Aber in der Zeit verstarben im Zentrum 14 Bewohner. Zwar stehe nicht jeder dieser Fälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, aber es sei eine beispiellose Zahl, „die uns betroffen macht und teilweise ratlos zurücklässt“.

Der Zustand von Bewohnern und der Betreuenden wurde stetig überwacht. Die Mitarbeiter engagierten sich übers Maß hinaus. Aus dem Helferpool des Landkreises unterstützten ein Pflegehelfer und eine Medizinstudentin das Team. Selbst ein neuer Mitarbeiter für Hauswirtschaft konnte in dieser schwierigen Zeit gewonnen werden. Ein Heilerziehungspfleger aus der derzeit geschlossenen Eilenburger Awo-Behindertenwerkstatt kam ebenfalls nach Beerendorf. Das Gesundheitsamt Nordsachsen unterstützte, selbst die Bundeswehr bot Hilfe an. Inzwischen hat sich die Situation ein wenig entspannt. Weiterer Lichtblick: Es gibt Anti-Corona-Impftermine im Heim am 14. Januar und am 4. Februar für die noch nicht Infizierten. Das sind circa 20 Bewohner und 35 Mitarbeiter. Auch das Betreute Wohnen im Awo-Zentrum und der ambulante Pflegedienst sollen da einbezogen werden.

Von Heike Liesaus