Delitzsch

Etwas Aufmunterung durch die Blume: Auch die Floristengeschäfte dürfen nun im „Click & Collect“-Modus arbeiten, Kunden dürfen Blumensträuße und Pflanzen dort wieder abholen. Gärtnereien, die Pflanzen selbst ziehen, können, anders als die Baumärkte in Sachsen, generell öffnen. Dort sind jetzt die Frühblüher am Start.

„Es ist etwas aufwendig mit dem vorherigen Anrufen und Aufschreiben, aber es geht“, stellt Marcel Schorm fest, der in Delitzsch „Floriststube und Geschenke“ in der Eilenburger Straße betreibt. Seit einigen Tagen ist dort zumindest die Tür offen. Über den Verkaufstisch im Eingang werden Blumensträuße und Einpflanzungen ausgehändigt. Frühlingsblüher in Töpfen erfreuen die Augen der Passanten. „Die ersten Tage war’s noch etwas verhalten. Es musste sich erst einmal herumsprechen. Aber mittlerweile wird es recht gut angenommen“, erklärt Schorm.

Eigene Produkte im Verkauf

Auch die Gärtnerei Wilke an der Securiusstraße hat in den vergangenen Tagen schon gute Erfahrungen mit dem Abholservice gemacht. Zudem ist auch die Gärtnerei hinter dem Laden geöffnet. Hunderte Stiefmütterchen, Hornveilchen, Primeln, Tulpen, Hyazinthen werden unter den Glasdächern verkauft, unter denen sie in den vergangenen Wochen herangewachsen sind. „Die eigenen Produkte dürfen so verkauft werden. Die anderen Waren dürfen bestellt und abgeholt werden“, erklärt Manuela Trodler-Wilke.

Christine Koal-Dörfel will den Frühlingsmarkt in Dörfels Gärtnerei in der Hainstraße am Mittwoch ganz offiziell eröffnen: „Wir sind ein Saisongeschäft. Mit Gemüsepflanzen, Salat und Kohlrabi fängt es jetzt auch an. Mir ist jede Pflanze lieb, die ich hier verkaufe und nicht in den Großmarkt bringen muss. Das passierte in den vergangenen Wochen. Da war dann vielfach die schönste Ware zu sehen, die weggeworfen werden musste, weil sie nicht absetzbar war. „Aber anstecken und krank werden wollen wir uns ja auch nicht“, so die Delitzscherin. „Abstand halten ist Grundvoraussetzung. Wir haben uns jedenfalls an der Kasse gut verbarrikadiert.“ Sie denkt mit gewissem Graus an Weihnachten, als Ware bestellt war und dann alle Geschäfte schließen mussten. Aber nun liegt Optimismus in ihrer Stimme: „Wir haben es voriges Jahr gut gepackt. Das schaffen wir wieder.“ In Dörfels Blumenladen an der Dübener Straße, der getrennt von der Gärtnerei betrieben wird, läuft nun ebenfalls der Abholmodus.

Salat und Steckzwiebeln sind gefragt

Nadine Becher von Bechers Blumenshop in der Johannes-R.-Becher-Straße greift ebenfalls auf den Modus zurück, der bereits im vorigen Frühjahr eingezogen war. Sie ist froh, dass es wieder Click & Collect gibt, das macht die Sache für sie etwas einfacher als im Lieferservice. „Und wenn ich etwas in die dritte Etage bringe und mir die Bewohner dort ohne Maske entgegenkommen, ist das ja auch nicht besser.“ Doch es ist trotzdem nicht der gleiche Umsatz wie in der normalen Öffnung und mehr Aufwand. Problematisch ist, dass die Ware nicht richtig zu präsentieren ist. So das verschiedene Blumen-Zubehör wie Osterdeko. „Wir versuchen aber, auf Facebook und Instagram zu zeigen, was wir haben“, erklärt Nadine Becher. „Viele reagieren aber nach wie vor sauer, dass sie nicht in den Laden dürfen.“ Aber sie freut sich, dass es schon die ersten Anfragen zu Steckzwiebeln und Salatpflanzen gibt.

Das Gartencenter Pflanzen Richter, Magnet vor den Delitzscher Stadttoren, indessen darf ebenso wie die anderen nicht selbst produzierenden Garten- und Baumärkte, anders als die Filialen zum Beispiel in Sachsen-Anhalt nicht öffnen.

Von Heike Liesaus