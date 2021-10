Delitzsch: Adventsmarkt findet definitiv statt, aber mit Abstrichen

Delitzsch

Der beliebte Delitzscher Adventsmarkt wird in diesem Jahr trotz Corona stattfinden. Doch es sind besondere Vorkehrungen nötig, damit der Markt nicht so wie vergangenes Jahr abgesagt werden muss.

„Wir werden ihn durchführen“, sagt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) über den Delitzscher Adventsmarkt in Zeiten von Corona. Stattfinden soll er vom 3. bis 5. Dezember. Zwar müsse man noch die Rahmenbedingungen der Coronaschutzverordnungen abwarten, doch wenn diese machbar seien, werde der Markt stattfinden. Von der sächsischen Landesregierung gab es bereits das Signal, dass derartige Veranstaltungen möglich sein sollen. Wenn die Rahmenbedingungen aus Dresden klar kommuniziert sind, will man die Planung konkretisieren. Was bereits klar sein muss: Einschränkungen sind nötig.

Straßensperrung vorm Rathaus

Es wird in diesem Jahr zum Adventsmarkt keine Bühne und kein Bühnenprogramm geben. Stattdessen soll es kleinere Auftritte mit Straßenmusik geben. Man wird darauf achten, dass sich Verweil- und Flanierzonen ergeben und nicht zu viele Menschen zu dicht aufeinander stehen. Eine die Altstadt weiter erfassende Vergrößerung des Veranstaltungsgeländes ist bisher nicht geplant, der Adventsmarkt wird sich auf den Marktplatz konzentrieren.

Voraussichtlich wird die Straße direkt vor dem Rathaus gesperrt. Das bringt einerseits etwas Erweiterung der Fläche, andererseits vor allem aber mehr Sicherheit für die Gäste und vor allem Kinder, wenn es für das Wochenende keinen Straßenverkehr direkt um das Gelände gibt. Für den Linienbus soll eine Ausweichroute rechtzeitig definiert werden.

Die Gäste können sich auf einen vielfältigen Markt freuen. „Der Zuspruch der Händlerschaft ist sehr groß“, schildert Marktorganisator Christian Maurer, „das spricht auch für den Namen, den sich unser Markt gemacht hat.“ Nicht nur Delitzscherinnen und Delitzscher, sondern auch regionale und überregionale Gäste haben in den vergangenen Jahren den Adventsmarkt für sich entdeckt. Reiseveranstalter boten in den vergangenen Jahren sogar Bustouren zum Adventsmarkt Delitzsch an.

Delitzscher Adventsmarkt: 3. bis 5. Dezember 2021. Freitag 14 bis 22 Uhr, Samstag 12 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 19 Uhr.

Von Christine Jacob