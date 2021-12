Delitzsch: Alte Walzenmühle wird zum Wohn- und Geschäftshaus

Delitzsch

Sie war einst ein großer Schritt in Richtung Industrialisierung der Stadt, seit einigen Jahren steht das riesige im Gründerzeitstil erbaute Fabrikareal weitgehend leer. Jetzt fehlt zur Wiederbelebung der ehemaligen Walzenmühle in Delitzsch nicht mehr viel.

Quarterback plant mit Gewerbeanteil

Hinter dem Vorhaben steht Tarik Wolf, Vorstand der Leipziger Quarterback Immobilien AG. Der Delitzscher, der mit seinem Unternehmen bereits in Delitzsch, Leipzig und ganz Deutschland zahlreiche Projekte umsetzte, will auch den im Jahr 1875 erbauten ehemaligen Industriestandort an der Leipziger Straße sanieren. „Wir planen, den imposanten, fünfgeschossigen Speicher mit seiner farblich abgesetzten Backsteinfassade sowie die Nebengebäude zu einem attraktiven Wohnquartier mit Gewerbeanteil zu entwickeln“, sagte Tarik Wolf auf LVZ-Nachfrage.

Dazu, wann die Bauarbeiten beginnen und wie viele Wohnungen entstehen, machte das Unternehmen bisher keine Angaben. „Nähere Details dazu werden wir zu gegebener Zeit bekannt geben“, heißt es dazu nur.

Nicht das erste Bauvorhaben in Delitzsch

Die Delitzscher Walzenmühle sei für das Unternehmen interessant, da Delitzsch ein sehr gefragter Immobilienstandort im Speckgürtel von Leipzig ist, an dem sich derartige Vorhaben gut umsetzen lassen, begründet Wolf das Vorhaben. Auf seinem Konto in Delitzsch stehen aktuell zudem unter anderem die Sanierung des Wasserturms in unmittelbarer Nähe der Walzenmühle, das alte Moorbad am südlichen Wallgraben und das Beerendorfer Palais im Osten der Stadt.

In Leipzig hat Quarterback aktuell das Krystallpalast-Areal erworben. Auf der etwa zwei Hektar großen Brachfläche zwischen der Brandenburger, Rosa-Luxemburg- und Hofmeisterstraße soll ein neues Viertel mit Büro- und Geschäftsflächen sowie Wohnungen entstehen. Allein in Leipzig hat das Immobilienunternehmen zurzeit rund 2000 Wohnungen im Bau oder in Vorbereitung.

