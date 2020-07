Delitzsch

Kein letzter Schultag, keine Motto-Woche, kein Abi-Ball. Also auch keine feierliche Zeugnisausgabe? Erst einmal Schluss, einfach so? Zwar planen die Abiturienten des Delitzscher Ehrenberg-Gymnasium für Anfang Oktober ihren Ball nachzuholen, doch sollte bis dahin wirklich nichts passieren? Nein. Da waren sich Schüler und Schulleitung schnell einig und versuchten das „Unmögliche“, wie Frank Werner im RB-Stadion noch einmal hervorhob. Was wäre die Alternative zum Unmöglichen gewesen? Dass die Schüler ihren Abschluss per Post zugesendet bekommen oder sich im Sekretariat ihre Zeugnisse abholen? Nicht wirklich. Denn wie auch in anderen Bereichen ist die naheliegendste und scheinbar einfachste Alternative nicht die beste. Nun hätten sich die Delitzscher auch mit der Situation abfinden, die Schulleitung auf geltende Hygienevorschriften verweisen und alles absagen können. Nach dem Motto: Es war alles ohnehin so anstrengend – Corona eben. Aber so ist es nicht gekommen. Und es zeigt, was mit etwas Mühe, Willen, vielleicht auch Glück und einem Funken Dreistigkeit möglich ist. Damit ist nicht nur die besondere Feier ein Zeichen an die Abiturienten, es trotz schwieriger Bedingungen zu probieren, sondern auch der Weg dahin, der in Erinnerung bleiben wird. Für die nachfolgenden Jahrgänge wird es nun fast unmöglich, dies zu übertrumpfen. Es nicht zu probieren, ist aber keine Alternative.

