Eine Station für Corona-Schnelltests ist beim DRK Delitzsch in Betrieb gegangen. Die Öffnungszeiten sind am Bedarf ausgerichtet, der Anlaufpunkt ist zentral gelegen. Trotzdem ist Geduld gefragt.

Delitzsch: Andrang an der neuen Teststation beim DRK

