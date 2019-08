Delitzsch

Nach wie vor muss die Mauergasse in Delitzsch an der Leipziger Straße gesperrt bleiben – zunächst laut offizieller Meldung der Stadt noch bis Ende des Monats, sehr wahrscheinlich aber darüber hinaus. Ein Teil der Stadtmauer ist vom Einsturz bedroht, kurz vor Weihnachten 2018 war das Areal daher gesperrt worden. Die Zusage über Fördermittel zum Abriss der Mauer in diesem Teilstück ist da. Nun muss dieser vorbereitet werden.

Delitzsch hofft auf Angebote

Derzeit sei die Ausschreibung in Vorbereitung, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die Submission soll Mitte September erfolgen – vorausgesetzt, dass sich genügend Anbieter für den Handabbruch melden. Anfang Oktober werde dann die Vergabe erfolgen und bald darauf könne mit dem Handabtrag begonnen werden, so Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). Die Gesamtsumme für den Handabbruch liegt bei knapp 100 000 Euro. Die Mittel kommen zum größten Teil aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege 2019 und müssen bis zum Jahresende auch verwendet werden.

Historisches erhalten

Nach dem Abbruch, bei dem so viele historische Steine wie möglich geborgen werden sollen, soll dann in absehbarer Zeit der Wiederaufbau des Mauerstücks erfolgen – dafür ist allerdings noch keine Zeitschiene bekannt. Auch der Abriss per Hand wird einige Wochen dauern. Die Stadtverwaltung schätzt die Gesamtkosten von Abbruch und Wiederaufbau der Mauer bislang auf etwa eine halbe Million Euro. Wie es genau weitergeht, klärt sich erst mit beziehungsweise nach dem Handabbruch. Es ist beabsichtigt, den Baugrund nochmals genau zu untersuchen und entsprechende Lehren daraus zu ziehen. Ursache für die Neigung der Mauer ist eventuell eine geologische Veränderung durch den Grundwasseranstieg nach dem Ende des Bergbaus in der Region. Im Bereich Leipziger Straße/ Mauergasse neigt sich die Mauer jetzt auf einer Länge von etwa 30 bis 50 Metern und droht umzustürzen. Die Mauer ist an dieser Stelle rund 80 Zentimeter dick und etwa 3,75 Meter hoch. Wegen der Sperrung ist die Einbahnstraßenregelung aufgehoben, einige Anwohner können ihre Grundstückszufahrten nicht voll nutzen.

Von Christine Jacob