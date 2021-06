Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Infos zum Freiwilligen-Jahr im Krankenhaus

Eine Informations-Veranstaltung zum Freiwilligen Sozialen Jahr findet am Donnerstag, dem 1. Juli, ab 13 Uhr in der Klinik Delitzsch statt. Anmeldungen dafür werden jetzt entgegengenommen. Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) wird in den beiden Kliniken des Kreiskrankenhauses in Eilenburg und in Delitzsch angeboten. Es ist zum Beispiel für junge Menschen gedacht, die eine bestimmte Zeit bis zum Beginn einer Ausbildung oder eines Studiums überbrücken müssen. Es kann aber auch eine Auszeit sein, um sich beruflich zu orientieren und sozial zu engagieren. In den beiden Kliniken des Kreiskrankenhauses würde das FSJ am 1. September beginnen. Ein FSJ ist möglich für junge Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahren. In der Regel dauert es zwölf Monate. Es sind aber individuelle Vereinbarungen von 6 bis 18 Monaten möglich. Es wird ein monatliches Taschengeld gezahlt.

Interessierte müssen sich für die Info-Veranstaltung bis zum 25. Juni per E-Mail unter d.kampa@kkh-delitzsch-gmbh.de oder telefonisch unter 034202 767153 anmelden. Entsprechend der aktuellen Zugangsregelung im Krankenhaus ist ein schriftlich bestätigtes negatives Testergebnis nötig, das nicht älter als 24 Stunden ist. Info online auf www.klinik-delitzsch.de

Baustellenbesichtigung vor dem Buchsommer

Der Buchsommer 2021 wird in der Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) vorbereitet. Kinder aus den Klassen 5 bis 7, die sich ab 15. Juli dafür anmelden, können in den Sommerwochen exklusiv druckfrische Neuerscheinungen ausleihen. Sie müssen dazu keine angemeldeten Nutzer der BAL sein. Es gibt für sie einen Buchsommer-Beutel, ein Zertifikat bei drei gelesenen Büchern und am Ende eine Tombola. Im Treppenhaus im ersten Obergeschoss der BAL ist dafür jetzt schon die „Baustelle“ zu besichtigen. Dort werden die Buchsommer-Bücher gezeigt. 100 Stück wurden extra vom Deutschen Bibliotheksverband zur Verfügung gestellt.

Ausbaupläne Flughafen liegen aus

Der Flughafen Leipzig-Halle will bis zum Jahr 2032 seine nutzbare Fläche vergrößern und hat das beantragt. Zu diesem Antrag haben Betroffene die Möglichkeit, Einwendungen vorzubringen. Die erste Auslegung in den Rathäusern der 17 betroffenen Gemeinden und Städten fand vom 16. November bis 15. Dezember 2020 statt. Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen der Auslegung und damit verbundener Kritik hat die Landesdirektion Sachsen entschieden, eine erneute Auslegung durchzuführen. Die Planunterlagen liegen nun in der Zeit vom 28. Juni bis einschließlich 27. Juli in den Rathäusern, der Landesdirektion und am Flughafen selbst aus. Widersprüche können bis einschließlich 27. August 2021 wie bisher an die betroffenen Städte und Gemeinden sowie an die Landesdirektion Sachsen (Postanschrift: Landesdirektion Sachsen, 09105 Chemnitz) oder die Dienststelle in Leipzig, Braustraße 2, 04107 Leipzig, adressiert werden. Bereits erhobene Einwendungen bleiben wirksam.

Impfaktion für Krostitz und Schönwölkau

Die Gemeinde Krostitz hat eine weitere Impfaktion organisiert, die aufgrund der weggefallenen Priorisierung allen Einwohnern der Gemeinden Krostitz und Schönwölkau frei steht. Am Mittwoch, dem 7. Juli, können 150 Menschen in der Mehrzweckhalle geimpft werden. Circa drei Wochen danach kommt die Zweitimpfung. Bisher konnte die Gemeinde Termine für deutlich mehr als 1000 Einwohner organisieren, freut sich Bürgermeister Oliver Kläring (CDU). Für die erneute Aktion werden die Termine ab Montag um 9 Uhr vergeben. Es wird eine extra Hotline unter der Nummer 0160 93972576 eingerichtet. Die Telefonnummer wird abgeschaltet, wenn alle Termine vergeben sind. Es wird darum gebeten, auch keine anderen telefonische Zugänge der Gemeinde zu versuchen. Das hatte bei vorigen Anmeldeaktionen die Leitungen der Verwaltung lahm gelegt.

Neue digitale Angebote in der Delitzscher Bibliothek

Die Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) in Delitzsch wartet mit neuen digitalen Angeboten auf, mit denen Filme angesehen und Zeitschriften gelesen werden können. So können ab dem 1. Juli Leserinnen und Leser auf die neue Streaming-Plattform für Bibliotheken Filmfrien zugreifen. Diese bietet qualitativ hochwertigen Filme. Für alle angemeldeten BAL-Nutzerinnen und Nutzer ist dieser Service kostenfrei. Mehr als 3000 Spiel- und Dokumentarfilme, Serienfolgen und Kurzfilme; ambitioniertes Arthouse-Kino aus aller Welt, faszinierende Genrefilme, Komödien und Dramen sind dort eingestellt. Das Login funktioniert wie bei allen Online-Diensten der BAL mit Ausweisnummer und Passwort.

Mit der Sharemagazines-App für Smartphones und Tabletts können alle BAL-Besucherinnen und -Besucher die aktuellen Ausgaben von über 500 Magazinen und Zeitungen kostenlos vor Ort in der Alten Lateinschule lesen. Dabei wird die App „Sharemagazines“ auf dem mobilen Endgerät installiert und vor Ort in der BAL gestartet, oder es wird eines der mobilen Endgeräte in den Lesebereichen genutzt. lis

Info online auf www.filmfriend.de und www.sharemagazines.de

Von lvz