Delitzsch: Ausschuss vergibt Aufträge für das neue Bad

Delitzsch: Impfungen statt Tests im Zentrum

An insgesamt vier Tagen im Mai und Juni schließt das Delitzscher Testzentrum zugunsten von Impfungen. An den Freitagen 14. und 28. Mai sowie 4. und 18. Juni werden im Bürgerhaus keine Schnelltestungen durchgeführt. Grund ist der Einsatz des mobilen Impfteams des Landkreises Nordsachsen an diesen Tagen. Es werden angemeldete Angehörige der Priorisierungsgruppen 1 und 2 geimpft beziehungsweise nachgeimpft. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass diese Impf-Termine ausschließlich für angemeldete Personen stattfinden und dass diese Anmeldungen bereits abgeschlossen sind.

Das Testzentrum im Bürgerhaus, Securiusstraße 34, ist ansonsten jeweils montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr und sonnabends von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Ausschuss vergibt Aufträge für das neue Bad

Im nächsten Technischen Ausschuss stehen unter anderem weitere Auftragsvergaben für das neue Bad in der Elberitzstraße in Delitzsch an. Für drei Lose, unter anderem für die Objektplanung, die Badewassertechnik und die Tragwerksplanung, sind Vertragsverhandlungen durchgeführt worden. Zu den drei Losen unterbreitet die Stadtverwaltung den Mitgliedern des Technischen Ausschusses nun jeweils einen Vorschlag für die Auftragsvergabe. An den Vergabeverhandlungen haben auch einzelne Mitglieder des Technischen Ausschusses sowie jeweils ein Vertreter der Bürgerinitiative „Schwimmen in Delitzsch“ und des Jugendparlaments teilgenommen, ihnen stand ein Frage- und Rederecht zu.

Zudem soll die Auftragsvergabe für preisgebundene Schulbücher und Arbeitshefte im Wert von rund 180 000 Euro für die beiden Schuljahre 2021/22 und 2022/23 beschlossen werden. Der Technische Ausschuss tagt am Dienstag, 4. Mai, um 17 Uhr im Rathaussaal.

Wiedemar eröffnet Testzentrum in Kyhna

In der Gemeinde Wiedemar gibt es ab Montag ein Testzentrum in der Turnhalle des Otsteils Kyhna. Das teilt Bürgermeister Steve Ganzer (CDU) mit. Ab sofort bestehe immer montags zwischen 11 und 17 Uhr an der Kyhnaer Hauptstraße 29 ein Testangebot. Wie Ganzer erklärt, werde das Projekt durch die Hilfsorganisation der Johanniter begleitet. „Ich bin dankbar, dass diese das Angebot zusammen mit dem Landratsamt Nordsachsen unterstützen“, sagt Ganzer.

Löbnitz kontrolliert Parkverstöße

Bis April hatte die Gemeinde Löbnitz 19 Kontrollaktionen wegen Parkverstößen in ihrem Gebiet durchgeführt. Aufgrund von Corona-Quarantäne und Ausfalltagen sei nicht mehr möglich gewesen. Im Zuge der Kontrollen wurden über 600 Hinweise geschrieben, informiert die Gemeindeverwaltung. Vor allem ging es dabei um das Parken auf dem Radweg am Seelhausener See. Ebenfalls in diesem Bereich war zudem ein illegaler Parkplatz entstanden, den Ausflügler nutzten, während es 150 Meter weiter den offiziellen Parkplatz gibt. Es wurde anfangs nicht sofort sanktioniert. Denn die Gemeinde wollte die Zielgruppe auch nicht brüskieren, schließlich will sie sich künftig verstärkt als touristisches Ziel profilieren. Inzwischen aber werden nun auch Verwarngelder verhängt.

Schon 12 Nominierungen für Bürgerpreis

Noch zwei Wochen Zeit haben Delitzscherinnen und Delitzscher, um Nominierungen für den Bürgerpreis auszusprechen. Bisher sind zwölf Menschen nominiert. Die meisten von ihnen engagieren sich im kulturellen Bereich. Von den zwölf Personen sind laut Auskunft der Stadtverwaltung drei weiblich und neun männlich. Der Bürgerpreis kann derselben Person nur einmal zuerkannt werden.

Uwe Bernhardt, Fraktionsvorsitzender der Freien Wählergemeinschaft und Oberbürgermeisterkandidat bei der Wahl 2022, plädiert über den Bürgerpreis hinaus für eine noch stärkere Vernetzung mit den Ehrenamtlichen in Delitzsch und den Ortsteilen. Der Bürgerpreis sei natürlich bereits eine gute Geste und Errungenschaft, die es beizubehalten gelte – doch von einstigen Preisträgerinnen und Preisträgern komme mitunter auch die Rückmeldung, dass man sich anschließend ein wenig wie „ad acta“ gelegt vorkomme. Bernhardt will den Umgang mit dem Ehrenamt künftig noch weiter verbessern, den Kontakt vor allem auch zu den einst Geehrten noch enger halten.

Der Bürgerpreis wird 2021 wieder in den Kategorien Sport, Kultur und Soziales vergeben und ist je Kategorie mit 500 Euro dotiert. Die Verleihung erfolgt voraussichtlich in diesem Herbst, die Auswahl der Geehrten nehmen die Fraktionsvorsitzenden der Stadtratsfraktionen oder deren Stellvertreter gemeinsam mit dem Oberbürgermeister im Sommer vor. Bürger und Bürgerinnen sowie Vertreterinnen und Vertreter der in der Stadt ansässigen Vereine, Gruppen, Organisationen, Parteien und Institutionen können Vorschläge noch bis 14. Mai an Nadine Fuchs, Kennwort: „Bürgerpreis der Stadt Delitzsch“, Markt 3, 04509 Delitzsch einreichen.

Bereits 2009 ist der Bürgerpreis der Stadt ins Leben gerufen worden, um den unentgeltlichen Einsatz für das öffentliche Leben zu würdigen. Zunächst wurde die Auszeichnung für Ehrenamtliche noch jährlich undotiert vergeben. Seit 2013 gilt der Zweijahresrhythmus und es gibt drei statt fünf Kategorien.

