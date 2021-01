Delitzsch: Auto fährt Hund an – Polizei sucht Unfallbeteiligte

Delitzsch

Bereits am Sonntagabend ereignete sich in Delitzsch an der Ampelkreuzung Securiusstraße/ Bitterfelder Straße ein Unfall, zu dem nun die Polizei Zeugen und auch die Unfallbeteiligten sucht. Gegen 21.50 Uhr wollte ein Pkw-Fahrer bei grüner Ampelschaltung nach rechts auf die Bitterfelder Straße abbiegen, berichtete jetzt die Polizei. Dabei habe der Autofahrer offenbar einen kleinen weißen Hund übersehen, der an der Leine eines Fußgängers ebenfalls bei grüner Ampel die Straße überquerte. Der Hund sei dabei augenscheinlich von dem Pkw erfasst worden und auch kurzzeitig unter das Fahrzeug gelangt. Doch sowohl der Pkw-Fahrer, wie auch der Hundeführer samt Hund entfernten sich nach dem Unfall vom Ort des Geschehens.

Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den Personalien der Unfallbeteiligten geben können, sich beim Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) zu melden.

Von LVZ