Delitzsch Beach(t) soll 2021 wieder stattfinden

Delitzsch

Eine schöne Botschaft haben die Organisatoren des Delitzsch Beach(t): „Wir sind dran, auch auf die Gefahr einer kurzfristigen Absage hin“, sagt André Planer, Chef der Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD). WGD, Stadtwerke und GSVE-Volleyballer machen gemeinsame Sache für schöne Sommerwochen.

Größter Sandkasten der Stadt

Sommer, Sonne, 500 Tonnen Sand – und das mitten auf dem Marktplatz in Delitzsch sind der Kern der Veranstaltung. Die Fortsetzung von Delitzsch Beach(t) mit Sommerkino, Yoga, Beach-Volleyball-Turnieren und vielem mehr soll vom 11. bis 27. Juni 2021 stattfinden. „Wir hoffen, die Bereitschaft und Unterstützung vieler regionaler Sponsoren ist so groß wie es in den letzten beiden Jahren war“, so die Organisatoren.

Zum genauen Ablauf und Programm gibt es im Frühjahr mehr Infos, die Organisatoren wirbeln hinter den Kulissen bereits und organisieren. Weitere Infos zum größten Sandkasten in Delitzsch werden dann folgen. Nach Möglichkeit soll es auch wieder überregionale Turniere geben.

2019 war Premiere

2019 hatte die Veranstaltung sehr erfolgreich Premiere gefeiert. 2020 musste sie dann wegen der Coronamaßnahmen doch abgesagt werden. Für dieses Jahr sind die Organisatoren hoffnungsvoll, dass sich eventuelle Beschränkungen in Reaktion auf die Pandemie doch leichter und besser umsetzen lassen und auch die Impfungen vorangeschritten sind, sodass sich die Lage in Deutschland insgesamt vielleicht schon etwas entspannter darstellen kann.

Von cj