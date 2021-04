Delitzsch: Blumen-Meer für verstorbenen Rechtsanwalt

Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Blumen-Meer für verstorbenen Rechtsanwalt

Diese Anteilnahme ist außergewöhnlich: Viele Delitzscher gedenken in diesen Tagen Axel Hahn. Der Rechtsanwalt war am 4. April im Alter von 60 Jahren verstorben. Kurz darauf wurde in den sozialen Medien dazu aufgerufen, vor dem Eingang seiner Kanzlei gegenüber der Stadtkirche Blumen niederzulegen. Viele stellten inzwischen Sträuße auf die Stufen.

Blumen vor dem Eingang der Anwaltskanzlei von Axel Hahn. Quelle: Wolfgang Sens

Auch im Internet ist das Mitgefühl ungebrochen: Im Online-Netzwerk Facebook werden oft persönliche Erinnerungen an ihn geteilt: „Ein Mann von Format, an Menschlichkeit nicht zu übertreffen“, heißt es da oder „so einen Anwalt gibt es nicht noch einmal“, auch „ein klasse Mensch mit ganz großem Herz“ ist unter anderem zu lesen.

Neues Wiedemarer Wappen ist genehmigt

Die Gemeinde Wiedemar hat offiziell ein neues Wappen. Darüber informierte nun Bürgermeister Steve Ganzer (CDU). Die Kommune, die vor gut sieben Jahren aus den Gemeinden Neukyhna, Wiedemar und Zwochau hervorgegangen war, hat damit erstmals ein einheitliches Hoheitszeichen.

Das ist das neue Wappen. Quelle: Steve Ganzer

Im oberen Drittel zeigt das Wappen zwei Streifen, jeweils für den Streng- und Gienickenbach, der schwarze Grund in diesem Bereich steht für die Kohleregion. Das weiße Band im mittleren Bereich soll die Alte Salzstraße symbolisieren, die durch das Gemeindegebiet verläuft. Im unteren Drittel stehen 17 Sterne – einer für jeden Ortsteil – auf grünem Grund, der die ländliche Region repräsentiert. Entworfen hatte das neue Hoheitszeichen der frühere SPD-Gemeinderat Volker Bühlig. Das Wappen soll nun für den öffentlichen Auftritt der Kommune eingesetzt werden, erklärte Ganzer.

Wiedemar: Rohbau der neuen Kita bald fertig

Der Rohbau der neuen Kindertagesstätte in Wiedemar ist kurz vor dem Abschluss. Das teilt Bürgermeister Steve Ganzer (CDU) mit. In den kommenden Tagen sollen die Arbeiten mit der Dachkonstruktion fortgesetzt werden. Im Oktober des Vorjahres hatte die Kommune den ersten Spatenstich für das neue Gebäude der Kita „Schatztruhe – Gemeinsam unterwegs“ gesetzt. Das Haus für 99 Kinder soll im Jahr 2022 fertig werden. 2,2 Millionen Euro kostet das Projekt insgesamt.

Am Gepardengehege wird weiter gebaut

Der Gepard Tayo hat sich seit vergangenem Oktober längst gut eingelebt im Tiergarten Delitzsch. Nun laufen die Vorbereitungen, dass er eines Tages noch Artgenossen als Gesellschaft bekommen kann – und es sind zugleich die Vorbereitungen dafür, dass der Tiergarten Delitzsch in die Zucht der Savannenbewohner einsteigen kann. „Seit es die Temperaturen zulassen, wird am Gepardenhaus 2 weiter gebaut“, heißt es aus dem Tiergarten. Wieder sind wie schon bei der großen Anlage die Mitglieder des Fördervereins im unermüdlichen Einsatz für den Bau, schon die große Anlage wäre ohne das Engagement der Arbeitsgruppe so nicht denkbar gewesen. Dabei wird beim Bau auch auf Energieeffizienz geachtet. „Um später möglichst sparsam heizen zu können, wurden der Luftraum deutlich verringert und die Zwischendecke gedämmt. Auch die ersten kratzfesten und wärmeisolierenden Wandpaneele aus ultrahartem Kunststoff mit Luftwabenkern sind an den Käfigwänden bereits angebracht“, schildert das Tiergartenteam.

Ziel ist es, bis zum Herbst das großzügige Gepardenhaus 2 mit vier geräumigen Innenkäfigen fertig zu gestalten, das den Katzen und auch den Spornschildkröten, die mit den Raubkatzen vergesellschaftet werden, dann als geräumiges Winterquartier zur Verfügung steht. Auch das dritte Gepardengehege, das die aktuell genutzte Anlage samt Gepardenhaus 1 an den Neubau anschließen wird, soll dann im Herbst fertiggestellt sein. Aus Sicht des Teams wären baulich dann optimale Voraussetzungen vorhanden, in die Zucht von Geparden einzusteigen.

Böschungsmahd und Gehölzpflege

In diesem Jahr wird es wieder verschiedenste Unterhaltungsarbeiten und Kontrollen an Gewässern I. Ordnung in und um Delitzsch geben. Dazu kommen auch Unterhaltungsarbeiten und Kontrollen an Hochwasserschutzanlagen und sonstigen wasserwirtschaftlichen Anlagen im Eigentum der Landestalsperrenverwaltung. Zwischen der Ortslage Rackwitz und der Landesgrenze Sachsen-Anhalt werden Lober, Loberkanal und Lober-Leine-Kanal zum Schauplatz für abschnittsweise Böschungsmahd und Sohlkrautung. Solche Arbeiten wird es auch an der Leine zwischen der Ortslage Krostitz und dem Zusammenfluss mit dem Loberkanal geben.

Im Stadtgebiet Delitzsch wird es Unterhaltungsarbeiten entsprechend gesondertem Gewässerpflegeplan in Verantwortung der LMBV geben. Weiterhin werden an verschiedenen Stellen an Gewässern der Region Unterhaltungsarbeiten wie Gehölzpflege- und Pflanzarbeiten, Arbeiten zur Verkehrssicherung an Gehölzen und Unterhaltungsarbeiten an Deichen durchgeführt. Zur Sicherung der Gewässer- und Bauwerksüberwachung von Anlagen der Landestalsperrenverwaltung erfolgen auch weiterhin regelmäßige Kontrollen. Die Leistungen werden sowohl durch die Flussmeisterei Bad Düben selbst als auch durch beauftragte Fremdfirmen ausgeführt. Vor August sei allerdings nicht mit der Ausführung zu rechnen, die Arbeiten werden sich bis in den Herbst und Spätherbst hinein ziehen, wird angekündigt.

