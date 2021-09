Delitzsch

Beim Energie- und Wärmeversorgungs-Unternehmmen Dan Power im Gewerbegebiet Delitzsch-Südwest ist es am Freitag zu einem Brand gekommen. Nach ersten Informationen stand auf dem Betriebsgelände an der Carl-Friedrich-Benz-Straße gegen 12.15 Uhr ein Förderband in Flammen, Rauch trat am Förderbanddurchgang nach außen aus. Tatsächlich brannte Material im Spänevorlager, in dem das bereits zerkleinerte Altholz für die Verbrennung im Kraftwerk bereit gehalten wird. Es wurde durch einen technischen Defekt in Brand gesetzt. Über die hauseigene Brandmeldeanlage wurde die Feuerwehr Delitzsch alarmiert. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Nachmittag. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Anlage wurde heruntergefahren und muss, bevor sie wieder in Betrieb gehen kann, repariert und gereinigt werden.

In einem Vorlagebehälter kam es durch einen technischen Defekt bei der Firma Danpower Energie Service GmbH zu einem Brand, der konnte in kurzer Zeit gelöscht werden Quelle: Wolfgang Sens

In einem Vorlagebehälter kam es durch einen technischen Defekt bei der Firma Danpower Energie Service GmbH Zu einem Brand, der konnte in kurzer Zeit gelöscht werden. Quelle: Wolfgang Sens

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von lvz