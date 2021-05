Delitzsch: Chance auf Fördergeld für Sanierung des Bades

Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Waldorfschule stellt Bauantrag

Das ambitionierte Ziel der in der Gemeinde Rackwitz geplanten Handlungspädagogischen Waldorfschule ist eine Etappe weiter. Wie Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) in der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte, habe die Schule den Bauantrag für das Aufstellen von Containern gestellt. In diesen will die Schule vorerst, bereits zum bevorstehenden Schuljahr, mit dem Unterricht auf dem Gelände des ehemaligen Lehrlingsheims beginnen.

Bad-Fördergebiet ist bestätigt

Die Gebietserweiterung des Fördergebietes „Delitzsch-Ost“ ist durch die Sächsische Aufbaubank genehmigt worden. Damit ist es möglich, dass für die Sanierung und Erweiterung des Bades am Standort Elberitzstraße die nötigen Fördermittel fließen. Und auch die Straßen inklusive der Abwasseranlagen sind einer Sanierung damit wieder ein Stück näher gekommen. Bisher war das Fördergebiet 13 Hektar groß. Und bislang waren im bereits bestätigten Fördergebiet Maßnahmen wie Sanierungen auf dem Friedhofsgelände, die Sanierung der Artur-Becker-Oberschule und die grundhafte Sanierung der Friedrich-Ebert-Straße vorgesehen. Mit der Erweiterung um rund 29 Hektar auf 42 Hektar erfasst das Fördergebiet nun mehr Möglichkeiten rund um den Bad-Bau. Das neue Bad am alten Standort ist für 18 Millionen Euro die zentrale Investition der Stadt der nächsten drei Jahre, die ersten Bauarbeiten wird es nächstes Jahr geben. Ziel ist Anbaden im Frühjahr 2024. Bis dahin gibt es in Delitzsch keine Schwimmmöglichkeit.

Delitzscher Abendmarkt gut besucht

Der Stand mit den grünen Kräuter- und Gemüse-Pflanzen von Stefanie Nagel aus dem anhaltischen Burg war am Donnerstag einer der vielen Anziehungspunkte beim ersten Delitzscher Abendmarkt „deliziös“ des Jahres 2021. Sonst ist sie mit Tee, Kaffee und Geschenke-Kleinigkeiten unterwegs.

„Ich fand aber, das passt besser zum Wetter“, so die Händlerin. Einige wenige ihrer Kollegen hatten wegen des prognostizierten Regens abgesagt. Aber der Markt war voll mit Ständen besetzt. Tatsächlich sah es bis kurz vorm üblichen Start um 16 Uhr gar nicht freundlich aus. Doch es blieb dann weitgehend trocken. Die Besucher nutzten die Stunden, um übers Marktpflaster zu schlendern. Sie fanden außergewöhnliche Käsesorten ebenso wie Wurst vom Highland-Rind, Chutney-Soßen und Spirituosen ebenso wie Korbwaren, Fisch oder Gemüse. Der nächste Abendmarkt ist für den 24. Juni geplant.

B-Plan Döbernitzer Weg verschiebt sich

Die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 09 „Wohngebiet Döbernitzer Weg“ für den Ortsrand von Delitzsch verschiebt sich. Auf Antrag der Freien Wähler wurde die Aufstellung von der Tagesordnung des Stadtrats genommen. Die überwiegende Mehrheit der Stadträte stimmte dafür, dass das Thema von der Agenda gestrichen wird. Die Freien Wähler sehen größeren Informationsbedarf zu dem geplanten Gebiet, vor allem auch im Hinblick und letztlich für die Pächter der Gärten dort. Von Pächtern wurde der Verdacht geäußert, die Stadtverwaltung habe die Bebauung schon vor einem Jahrzehnt von langer Hand geplant. Dem hat die Stadtverwaltung auf LVZ-Anfrage bereits widersprochen. Zum Wohngebiet Döbernitzer Weg habe man erst in jüngster Zeit Pläne beziehungsweise Ideen entwickelt.

Die Stadt möchte ein kleines Wohngebiet von knapp einem Dutzend Grundstücken entwickeln. Dies versteht die Verwaltung auch als Kontrapunkt zu den nur schleppend voranschreitenden Plänen privater Investoren auf größeren Arealen wie dem Gelände der einstigen Zuckerfabrik.

Hilfe gesucht für die Wahl in Delitzsch

Die Wahl naht. Und die Stadt Delitzsch sucht stets für Wahlen engagierte und zuverlässige Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Wer Interesse an diesem Ehrenamt hat, wird gebeten das Online-Formular „Bereitschaftserklärung zur Mitarbeit als Wahlhelfer“, das ebenso wie die Datenschutzhinweise auf www.delitzsch.de/wahlhilfe_2021 einsehbar ist, zu nutzen. Um eingesetzt zu werden, muss man zur entsprechenden Wahl wahlberechtigt sein und den Hauptwohnsitz in Delitzsch beziehungsweise einem Ortsteil haben. Der Einsatz wird mit einer finanziellen Entschädigung belohnt.

Rackwitz rechnet Notbetreuung wochengenau ab

Die Regelung reicht zwar bis zum Jahresende, doch der Rackwitzer Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) hofft, dass sie nicht weiter zur Anwendung kommen muss. In der Sitzung am Donnerstag hat sich der Gemeinderat einstimmig für eine Weiterführung der Handhabe zur Berechnung der Elternbeiträge während der Pandemiezeit ausgesprochen. Die Regelung war bereits für den Dezember des Vorjahres und den zurückliegenden Januar für die Kita Zschortau, die Horte Zschortau und Rackwitz, einschließlich der Vorschule und das Kinderhaus Rackwitz angewendet worden und soll nun auch rückwirkend ab Februar und falls notwendig bis zum 31. Dezember dieses Jahres gelten, sagte Schwalbe.

Vorgesehen ist eine wochengenaue Abrechnung für die Zeiten, in denen Eltern den Notbetreuungsplatz für ihre Kinder tatsächlich in Anspruch genommen haben. Zu Beginn der Kita-Schließungen sei dies oft noch stundenweise erfolgt, sagte Schwalbe. In den zurückliegenden Wochen sei dann aber meist die komplette Betreuungsdauer genutzt worden. Eltern, die keinen Notbetreuungsanspruch haben, sollen den Beitrag komplett erstattet bekommen. Wie Schwalbe erklärte, werden die durch die Schließungen entgangenen Elternbeiträge für die Gemeindekasse durch den Freistaat Sachsen ausgeglichen.

Ein weiteres Thema in der Sitzung betraf ebenfalls die Kinderbetreuung. Die Gemeinde Rackwitz arbeitet seit einigen Wochen mit einer Kita-App. Darüber informierte der Bürgermeister die Gemeinderäte. Die App ermögliche die direkte Kommunikation zwischen Eltern, Erziehern und Kita-Leitung, sagte Steffen Schwalbe. Sie sei zudem beispielsweise dafür geeignet, um Kinder im Krankheitsfall vom Besuch der jeweiligen Kindereinrichtung abzumelden. Es sei ein weiterer Schritt in die Digitalisierung und an der Zeit gewesen, erklärte der Bürgermeister. Bisher habe die Gemeindeverwaltung vor allem positive Resonanz bekommen. Bei Problemen mit der App können die Kita-Leitungen helfen, so der Bürgermeister.

Rat für Schwangere und für Menschen mit Behinderung

Bei den Familien- und Schwangerenberatungsstellen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben gibt es Rat für werdende Eltern, aber ebenso für Menschen mit Behinderung in wirtschaftlichen Notlagen. Eine Schwangerschaft ist eine aufregende Zeit für die ganze Familie. An vieles sollte gedacht, manche Wege müssen erledigt werden. Als Wegweiser ist eine Schwangerschaftsberatungsstelle ein guter Anlaufpunkt. Die Berater und Beraterinnen informieren dabei auf Wunsch anonym Schwangere und ihre Angehörigen über Mutterschutzbestimmungen, behördliche Wege, mögliche finanzielle Leistungen sowie bei Fragen zur Schwangerschaft und den Abläufen nach der Geburt. Ebenso unterstützen die Mitarbeitenden bei Fragen zu Elterngeld, Landeserziehungsgeld und Kindergeld. So können viele Angelegenheiten schon frühzeitig geklärt, kann die Schwangerschaft unbelastet genossen werden.

Unterstützung können zudem Schwangere, Familien und Schwerbehinderte in finanziellen Notlagen im Rahmen von Stiftungsleistungen erhalten. So können Menschen mit Behinderung, mit einem Grad von mindestens 50 Prozent, welche infolge der Behinderung oder aufgrund eines schwerwiegenden Ereignisses in wirtschaftliche Notlage geraten sind, finanzielle Hilfe bei der Stiftung „Sächsische Behindertenselbsthilfe – Otto Perl“ beantragen. Denn das Recht auf Selbstbestimmung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben soll nicht durch die persönliche wirtschaftliche Situation beeinträchtigt werden. Die Bewilligung ist an bestimmte Zugangsvoraussetzungen gebunden. Die Awo-Beratung gibt Hilfestellung. Die Beratungsleistungen sind kostenfrei, Terminvereinbarung ist notwendig.

Kontakt zu den Schwangeren- und Familienberatungsstellen der Awo: Bad Düben, Sandstraße 5, Telefon 034243 33538; Eilenburg, Röberstraße 14, Telefon 03423 7003980; Delitzsch, Schäfergraben 5, Haus G, Telefon 034202 351784. Info online unter www.awo-nordsachsen.de

