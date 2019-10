Delitzsch: Das sind die Gewinner des Bürgerpreises 2019

Delitzsch

Diese Anerkennung wird nicht jedem zuteil. Nicht nur, dass der Bürgerpreis der Stadt Delitzsch lediglich in den ungeraden Jahren verliehen wird, die möglichen Preisträger leisten dazu meist über Jahrzehnte hinweg ehrenamtliche Höchstleistungen – und das oft im Verborgenen. Seit 2009 wird diese Arbeit in den Kategorien Soziales, Kultur und Sport mit einem 500 Euro dotierten Preis öffentlich gewürdigt.

Kategorie Kultur

Ralf Schumacher und Achim Thies bekamen die Auszeichnung in Form einer gläsernen Delitzscher Silhouette am Mittwochabend als erste überreicht. Angelika Stoye hob in ihrer Laudatio in der Kategorie Kultur die Leistung der beiden Organisatoren der Pfarrscheune hervor: „Der Veranstaltungsort und die Vereinsmitglieder prägen das Leben nicht nur in Schenkenberg, sondern weit darüber hinaus“, sagte die CDU-Stadträtin.

Den Bürgerpreis für Kultur erhielten Achim Thies (Zweiter von links) und Ralf Schumacher. Angelika Stoye und Manfred Wilde (rechts) gratulierten. Quelle: Wolfgang Sens

Kategorie Soziales

45 Jahre lang war er Leiter der Feuerwehr des Delitzscher Ortsteils Benndorf, erst in diesem Frühjahr ging er in den Ruhestand. Und nun erhielt Günter Robitzsch den Bürgerpreis für Soziales. Laudatorin und Stadträtin der Freien Wähler, Cathrin Epperlein: „Seinem Wirken sei es unter anderem zu verdanken, dass jeder achte der knapp 390 Benndorfer Einwohner Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr ist.“ Robitzsch hatte zudem bereits 1976 eine Frauenabteilung in der Ortswehr initiiert, die bis heute besteht.

Den Delitzscher Bürgerpreis für Soziales erhielt Günter Robitzsch (rechts). Quelle: Wolfgang Sens

Kategorie Sport

Michael Schweiger habe zahlreiche Zertifikate nicht für sich, sondern für andere erworben, hielt Siegfried Schönherr in seiner Rede fest. Schweiger, den viele als Inhaber eines Sportstudios kennen, erhalte den Preis in der Kategorie Sport daher für sein uneigennütziges Engagement bei den Judoka der Delitzscher Sportfüchse. Dort könne er Schülern durch seine Qualifikation die Danprüfung abnehmen und sie bis zur Meisterschaftsreife trainieren.

Den Bürgerpreis für Sport übergaben Manfred Wilde und Siegfried Schönherr an Michael Schweiger (Mitte) Quelle: Wolfgang Sens

Zum ersten Mal fand die Verleihung im Oberen Bahnhof statt, der seit 2008 das Baff-Theater und die Theaterakademie beherbergt. Vor gut 100 geladenen Gästen wies Hausherrin Jana Bauke schon zur Begrüßung auf das besondere Engagement hin: „Ich finde es wunderbar, dass es so einen Preis gibt“, sagte die Leiterin der Theaterakademie. „Denn ohne sie, die unbezahlt die Menschen zusammenhalten, würde die Gesellschaft, in der wir Leben, nicht funktionieren.“ Für Delitzschs Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) schaffe das Ehrenamt Strukturen, die Menschen mit gleichem Interesse zusammenführen. Das Ehrenamt sei wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst.

Diese Delitzscher waren nominiert Soziales: Gudrun Gatsche (Soziokulturelles Zentrum, Nordlichter), Manfred Werner (Sozialverband VdK), Hannelore Biener (Volkssolidarität Kreisverband Nordsachsen), Robert Kirchhof ( Deutsches Rotes Kreuz), Günter Robitzsch ( Freiwillige Feuerwehr Benndorf) und Lisa Manzke (Soziokulturelles Zentrum) Sport: Steffen Kottenhahn ( ESV Delitzsch), Maik Henze ( ESV Delitzsch), Christian Hornig (NHV Concordia Delitzsch) und Michael Schweiger (Sportfüchse Delitzsch) Kultur: Uta Wenzel (Volkssolidarität Kreisverband Nordsachsen), Manfred Sacher (Delitzscher Carneval Verein) und Ralf Schumacher und Achim Thies (Pfarrscheune Schenkenberg)

Die Kandidaten für den Delitzscher Bürgerpreis werden von hier ansässigen Vereinen, Gruppen, Organisationen, Institutionen und Parteien vorgeschlagen und anschließend von den Fraktionen des Stadtrates ausgewählt.

Jana Bauke, Leiterin der Theaterakademie, führte launig durch den Abend. Quelle: Wolfgang Sens

Von Mathias Schönknecht