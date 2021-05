Delitzsch: Der besondere Weg für Menschen mit Behinderung durch den Corona-Lockdown

Delitzsch

Die Flure des Gebäudes an der Delitzscher Richard-Wagner-Straße sind angenehm hell und breit. Vereinzelt begegnen sich Arbeiter und Arbeiterinnen mit Corona-Schutzmasken in den Gängen, betreten die Verpackungsabteilung, die Tischlerei oder die Kantine. Sie arbeiten in den geschützten Werkstätten des Sozial- und Beschäftigungszentrums (SBZ). Dass dies überhaupt möglich ist, hat einige Anstrengung gekostet.

Ein Ort freundschaftlicher Begegnungen

Seit März des Vorjahres, mit Beginn des ersten Lockdowns, herrscht in den Werkstätten für behinderte Menschen, kurz WfbM, Betretungsverbot. Das heißt, auch das SBZ musste erst einmal schließen. Bei diesem „Herunterfahren, wie es Hannes Markert nennt, sei wichtig gewesen, Übergänge zu gestalten. Dass Menschen mit Behinderung zu Hause bleiben und dennoch nicht den Kontakt zu ihren Arbeitsplätzen verlieren, erklärt der SBZ-Geschäftsführer. Denn für viele sei der Arbeitsplatz bei der Strukturierung des Alltags hilfreich und ein Ort freundschaftlicher Begegnungen.

Aufgrund dessen, dass Menschen mit Behinderung zur Risikogruppe in der Corona-Pandemie gehören, hält Markert die Schließung nach wie für wichtig. Der Weg zurück sei aber bis heute mit Höhen und Tiefen verbunden gewesen, sagt Markert. Wie in vielen anderen Bereichen. Er zieht aber auch positive Schlüsse aus der Situation.

SBZ erhält keinen Bonus

Für die mehr als 165 Mitarbeiter des gesamten Unternehmens, die unter anderem für Verwaltung und Betreuung zuständig sind, habe niemand in Kurzarbeitet gemusst. Die Bereiche von Kindertagesstätten bis Wohnstätten und Werkstatt haben sich untereinander ausgeholfen, sagt Markert. So seien Einblicke entstanden und das Verständnis für die Probleme der anderen gewachsen.

André Seydewitz bei der Arbeit. Er verpackt im Sozial- und Beschäftigungszentrum Süßigkeiten. Quelle: Wolfgang Sens

Mittlerweile sind die Werkstätten trotz weiter bestehendem Betretungsverbot zu weiten Teilen wieder geöffnet. Von den etwa 200 Menschen mit Behinderung sind aktuell 80 regelmäßig wieder in der Hauptwerkstatt. Sie wechseln sich in einem Modell aus A-, B- und C-Gruppen wöchentlich ab. Ab dem 1. Juli, zwei Wochen nachdem der letzte Impftermin absolviert ist, rechnet Markert damit, wieder bei einer Auslastung von 100 Prozent zu sein. Diese Perspektive ist wichtig, um die Auftragslage stabil zu halten und Partner zu binden. Auch wenn viele von ihnen signalisert haben, mit dem SBZ gemeinsam durch die Pandemie gehen zu wollen, bekomme das Zentrum keinen Bonus, nur weil es eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung ist, so Markert.

Tischlerei kämpft mit steigenden Holzpreisen

Werkstattleiterin Doreen Rost ist mit der bisherigen Situation zufrieden. Der Großteil der Arbeiter und Arbeiterinnen nehmen die Situation gut an, halten sich an die Regeln und freuen sich, wieder ihrer Beschäftigung nachgehen zu können. Auch wenn es wie in jedem anderen Betrieb einige kleinere Probleme gibt, geht es auch um ein emotionales Auffangen und den Umgang mit der Pandemie und ihren Begleiterscheinungen.

Im Sozial- und Beschäftigungszentrum in Delitzsch gelten Hygiene- und Abstandsregeln: Reimo Eikert (links), Juliane Riekel und Kethleen Bau (rechts)aus der Gruppe Verpacken 1 beim Mittagessen und Kaffeetrinken. Hier dürfen Sie den Mundschutz abnehmen, denn sie werden durch eine Plexiglasscheibe geschützt. Quelle: Wolfgang Sens

In der Tischlerei, wo das SBZ vor allem Carports fertigt, sind die Auswirkungen des zurückliegenden Jahres aktuell besonders zu erkennen. Denn die Holzpreise seien im Vergleich zum Dezember teilweise um mehr als 100 Prozent gestiegen, erklärt Mario Zahn. Gründe für diese Entwicklung gibt es mehrere. Einer davon ist, dass sich Menschen während der Pandemie aufgrund von Ausgangsbeschränkungen und Kontaktregeln verstärkt Arbeiten im eigenen Zuhause widmen.

Für die SBZ-Tischlerei bedeutet die Situation aber, dass einzelne Kunden von ihren Aufträgen zurückgetreten sind und lieber erst einmal die Marktentwicklung abwarten. Bleiben die Kundenaufträge aus, würde die Werkstatt in die pädagogische Ausbildung wechseln müssen, erklärt Doreen Rost. Bis in den Sommer seien die Auftragsbücher aber noch gefüllt und ausreichend Material vorhanden. Dann wird voraussichtlich auch auf den Fluren wieder mehr los sein.

