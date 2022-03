Delitzsch: Diebstähle aufgeklärt – Haftbefehl gegen zwei Männer

Delitzsch

Mehrere Straftaten aufgeklärt: Montagmorgen erhielten Polizeibeamte des Polizeireviers Delitzsch den Auftrag, einen Diebstahl eines E-Bikes in der Dübener Straße aufzunehmen. Zeitgleich suchte eine weitere Streifenbesatzung, die zuvor einen Diebstahl aus einem Keller in der Ostsiedlung aufnahm, nach dem entwendeten E-Bike.

Dank eines Hinweises konnten sie das entwendete Fahrrad in einem Keller der F.-C.-Weiskopf-Straße feststellen.

Mehrere Diebstähle geklärt

Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, konnten im Rahmen der Ermittlungen zwei Tatverdächtige – 41 und 36 Jahre alt – bekannt gemacht werden. Es stellte sich heraus, dass die beiden Männer auch für weitere Straftaten verantwortlich waren. Unter anderem wurden das Diebesgut aus der Ostsiedlung sowie Gegenstände aus weiteren Diebstahlshandlungen in Delitzsch gefunden.

Richter erlässt Haftbefehl

Die einschlägig wegen Diebstahls vorbestraften und derzeit unter Bewährung stehenden Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und in der weiteren Folge einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ antragsgemäß den Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahls in sechs Fällen. Die Ermittlungen dauern an.

Von sg