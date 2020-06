Delitzsch

Mehrere Male zuvor war es nicht gelungen. Nun wurden die Räume einer ehemaligen Bäckerfiliale an der Leipziger Straße in Delitzsch samt teilweise noch vorhandener Einrichtung verkauft. Für knapp 20 000 Euro.

Mindestgebot gleich Kaufpreis

Insgesamt 50 Objekte hatte das Leipziger Büro der Sächsischen Grundstücksauktionen AG (SGA) am 5. Juni in seinem Versteigerungskatalog aufgelistet. Darunter auch das Ladenlokal in der zum Großteil seit Jahren leerstehenden und als „City-Center“ bekannten Passage.

Das Wohn- und Geschäftshaus mit 36 Wohn- und neun Geschäftseinheiten wurde in den Jahren 1994 und 1995 erbaut. Zwischenzeitlich mieteten sich ein Discounter und Dienstleister ein. Seit einigen Jahren nutzt die Delitzscher Tafel die größte Ladenfläche im hinteren Teil des Objektes. „Das Gemeinschaftseigentum befindet sich in einem dem Baujahr entsprechenden Zustand“, beschreibt die SGA das Objekt. Das nun versteigerte Ladenlokal im Erdgeschoss schätzte sie als „insgesamt renovierungsbedürftig“ ein.

Ladeneinrichtung noch vorhanden

Als Mindestgebot hatte die SGA im Vorfeld 19 000 Euro festgesetzt. Interessenten gab es offenbar kaum. Denn bei der Auktion wechselte die 67 Quadratmeter große Immobilien samt noch vorhandener Ladeneinrichtung und einem Passagenanteil von 9 Quadratmetern bei exakt dieser Summe den Eigentümer.

Wie es nun weitergeht, bleibt offen. Denn wer der Käufer ist und zu welchem Zweck das Objekt erworben wurde, ist bisher nicht bekannt.

