Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Die LVZ hatte im Dezember ihre Leserinnen und Leser dazu aufgerufen, im Rahmen der Aktion „Briefe gegen die Einsamkeit“ den Seniorinnen und Senioren in Pflegeeinrichtungen mit Briefen und selbstgebastelten Karten eine Freude in der Weihnachtszeit zu bereiten – und traf damit auf ein gewaltiges Echo. Im Laufe der nächsten Wochen trafen tausende Briefe, Bilder und selbstgebastelte Karten in der LVZ-Redaktion ein, die dann an Seniorenzentren und Pflegeeinrichtungen von Bad Düben bis Altenburg verschickt wurden.

Große Aufregung im Seniorenzentrum Beerendorf

„Als ich am 4. Januar morgens wieder in den Wohnbereich kam, war alles noch gespenstisch still“, erzählt Elke Seim, „doch als wir die Briefe hervorgeholt haben, herrschte sofort große Aufregung.“ Im Awo-Seniorenzentrum Beerendorf sind die Zusendungen der LVZ-Leserinnen und -Leser seitdem Gesprächsthema Nummer eins. Die zahlreichen Briefe, Bilder und Basteleien wurden vorgelesen und herumgereicht und sorgten für Freude bei den Seniorinnen und Senioren.

Anzeige

Zur Galerie Die Mitarbeiter des Awo-Seniorenzentrums Beerendorf haben die „Briefe gegen die Einsamkeit“ zu einer Wandzeitung zusammengestellt. Hier sind einige der schönsten Einsendungen:

„Es ist so schön, dass die Leute sich Zeit für uns genommen haben“, findet Klaus Grabner aus dem Wohnbereich eins, und auch Dieter Seifert geht es nach seinem Oberschenkelhalsbruch dank der Karten schon wieder viel besser. Tagespflegepatient Rolf Heimann freut sich vor allem über die kreativen Ideen der Kinder: „Es ist immer wieder schön, was die kleinen Knöpfe alles für uns machen.“

„Viel Herzblut und Arbeit“

„Alle haben gemerkt, wie viel Herzblut und Arbeit in die Briefe geflossen ist“, erzählt Altenpflegefachkraft Seim, die auch für die soziale Begleitung der Senioren zuständig ist. „Egal ob Schulkinder, gestandene Frauen und Männer oder Senioren: Jeder hat uns etwas geschickt. Neben mehreren Briefen vom Weihnachtsmann gab es von LVZ-Leserin Petra Friedel sogar Weihnachtsgrüße aus Freiburg im Breisgau.

Eine Einsendung ging Seim besonders zu Herzen: „Unser Patient Josef Miedeck ist bettlägerig und erzählt normalerweise nicht viel“, berichtet sie, „doch als er eine Karte mit Hundemotiv von Nicole aus Leipzig in den Händen hielt, wurden seine Augen plötzlich lebendig und er begann, von den Hunden zu erzählen, die er selbst früher hatte.“

Lesen Sie auch:

Freude im Seniorenheim über LVZ-Aktion: „Wir lesen die Briefe immer wieder vor“

3500 „Briefe gegen die Einsamkeit“: Senioren zwischen Leipzig und Altenburg sind gerührt

Die Briefe sollen nun nicht in der Kiste verstauben, sondern werden als Wandzeitung im Seniorenzentrum ausgestellt. So können die Briefe auch in Zukunft noch möglichst vielen Menschen Freude bereiten.

Auch die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden der K&S Seniorenresidenz Eilenburg freuen sich über die selbst gemachte Karten und Bilder. Quelle: K&S Seniorenresidenz Eilenburg

K&S Seniorenresidenz Eilenburg verschickt Dankesbotschaften

„Bei uns ist eine ganze Tüte angekommen, wir haben dann erst einmal alle Briefe ausgebreitet“, erzählt Kathleen Krieg, Leiterin der K&S Seniorenresidenz Eilenburg. „Da waren selbst geschriebene Gedichte und Basteleien dabei, das war alles wirklich nett und liebevoll gestaltet.“ Die Leser, die eine Adresse angegeben haben, können sich nun auch auf eine Antwort freuen: „Ungefähr 70 Prozent der Zusendungen hatten eine Absenderadresse, all denjenigen wollen wir nun eine kleine Dankesbotschaft zuschicken.“

Briefflut im Valere Seniorenzentrum Löbnitz

Im Löbnitzer Valere Seniorenpflegeheim war man fast überwältigt von der schieren Anzahl an Einsendungen: „Wir haben um die 150 Briefe bekommen, was für unsere 40 Bewohner eine ganze Menge ist“, erzählt Ramona Hetzger vom sozialen Dienst. Die Einsendungen wurden nach großer und kleiner Schrift geordnet und den Senioren wenn möglich zum Lesen gegeben oder vorgelesen.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In kleiner Runde wurden die Briefe dann herumgegeben und die Senioren konnten sich darüber austauschen. „Die meisten Einsendungen kamen von Kindern“, so Hetzger, „die kleineren malten Tierbilder oder bastelten Weihnachtssterne, von den älteren gab es teilweise sogar große A4-Landschaftsmalereien.“

„Ein ganz besonderes Miteinander“

Rund 25 Briefe lagen im Postkasten des Bad Dübener Diakonie-Pflegeheims St. Nikolai. „Die Briefe waren wirklich rührend und haben für ein ganz besonderes Miteinander gesorgt“, findet Sozialbetreuerin Caroline Hausmann. Die Mitarbeitenden sowie die Seniorinnen und Senioren haben sich zu einer Runde im Kreativraum zusammengefunden, die Briefe vorgelesen und herumgegeben. „Das war wirklich rührend und intensiv“, so Hausmann, „einige Bewohner hatten sogar Tränen in den Augen.“ An LVZ-Leserin Heidi Kreft, die gleich mehrere Briefe an die Einrichtung geschrieben hatte, verfassen die Seniorinnen und Senioren sowie die Mitarbeitenden nun gemeinsam einen Dankesbrief.

Von Robin Knies