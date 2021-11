Region

Für Ungeimpfte wird der Alltag zunehmend mehr als ungemütlich. Ab Mittwoch gelten die 3G-Regeln für Sachsens Betriebe, auch im öffentlichen Nahverkehr besteht eine Testpflicht. Aber wo gibt es jetzt noch einen voll akzeptierten Test? In Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben gestaltet sich die Suche nicht gerade einfach, zumal die testenden Apotheken mit riesigem Aufwand kämpfen. Nun sollen auch im Landkreis wieder Testzentren öffnen – aber bei weitem nicht so viele wie von März bis Juni.

Termine in der Apotheke sind knapp

Ein Blick nach Delitzsch und Rackwitz zeigt, wie die Situation in den Apotheken derzeit ist. Aktuell testet in der Loberstadt noch ausschließlich die Domos-Apotheke in den Promenaden am Unteren Bahnhof. Dazu werden Termine in begrenzten Zeitfenstern vergeben. Diese sind entsprechend knapp und teilweise keine mehr verfügbar. „Die Nachfrage ist riesig“, sagt Mandy Eulitz. Es sei ein Riesenaufwand für die Apotheke, sowohl personell als auch zeitlich, erklärt die stellvertretende Leiterin. Denn der normale Kundenverkehr soll nicht unter dem Testangebot leiden. Um den Bedarf decken zu können, sucht die Apotheke bereits nach Personal, das bei der Durchführung der Tests helfen soll. Dass die Domos-Apotheke an der Eisenbahnstraße in Delitzsch die einzige Apotheke ist, die noch testet, führt Eulitz auf genau diesen großen Aufwand zurück.

Die Testzentren in der Region Seit dem 13. November sind laut der Coronavirus-Testverordnung Bürgertests wieder kostenlos. Hier kann man sich in der Region aktuell testen lassen: Testmöglichkeiten in Rackwitz: Herz-Apotheke Rackwitz, Hauptstraße 13, Rackwitz, Terminvereinbarung erforderlich unter Telefon 034294 72112 oder online unter www.herz-apotheke-rackwitz.de, Testzeiträume: Montag, Mittwoch 8.30 bis 11.30 Uhr, Freitag 14.30 bis 17.30 Uhr Allgemeinmediziner Dr. Schubert in Zschortau, Friedenssiedlung 1, Rackwitz OT Zschortau, Terminvereinbarung erforderlich unter 034202 91889 Testmöglichkeiten in Delitzsch: Domos-Apotheke: Voranmeldung unter 034202 363 563, Testzeiten: Montag 8 bis 11 Uhr, Dienstag 8 bis 11 Uhr, Mittwoch 15 bis 17 Uhr, Donnerstag 8 bis 11 Uhr, Freitag 8 bis 10 Uhr und 15 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr Testmöglichkeiten in Eilenburg: Berg-ApothekeTelefon 03423 605202, Ferdinandstraße 4: Mo.-Fr. mit vorheriger Terminvereinbarung Löwen Apotheke Telefon 03423 602356, Rinckartstr. 1: Mo.-Fr. vormittags nach vorheriger Terminabsprache Engel-Apotheke Telefon 03423 603510, Torgauer Str. 18, Mo.-Fr. nach Terminabsprache Puschkin-ApothekeTelefon 03423 607689, Puschkinstr. 99, Mo. bis Fr. 9-11 Uhr nach Terminvereinbarung Neue Ost-Apotheke Telefon 03423 603617, Gabelweg 58: Mo. bis Fr. 9-11.15 Uhr, Mo., Di., Do. 14-17.15 Uhr, nach Terminvereinbarung Testmöglichkeiten in Bad Düben: MarktapothekeTelefon 034243 52730, Markt 15: Montag und Mittwoch 8-18 Uhr Testmöglichkeiten in Bitterfeld: Gesundheitszentrum Bitterfeld, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2, Telefon: 03493 310 Kaufland Bitterfeld, Bismarckstraße 39, Online-Terminreservierung unter buergertest.ecocare.center

Das ergibt auch eine kurze Umfrage unter anderen Delitzscher Apotheken. Neben dem Aufwand scheuen sie inzwischen auch den Ärger, den die Testung mit sich bringt. So sei es immer wieder zu Beschimpfungen und Beleidigungen des Personals gekommen, als man noch testete. Tenor ist nun, dass man sich das nicht antut und nicht ausbadet, was die Politik verfehlt.

Auch in Rackwitz fehlt Testpersonal

In der Rackwitzer Herz-Apotheke wird ebenfalls getestet, auch hier ausschließlich in bestimmten Zeit-Korridoren an drei Wochentagen. Seitdem die 3G-Regeln beispielsweise für den öffentlichen Nahverkehr und am Arbeitsplatz gelten, sei die Nachfrage deutlich gestiegen. Zahlreiche Kunden seien bereits außerhalb der Testzeiträume gekommen und konnten nicht bedient werden. Auch in Rackwitz fehlt es an Testpersonal.

Der DRK-Kreisverband Delitzsch ist aktuell noch nicht wieder in den Testbetrieb einbezogen. Auch dort waren im Frühjahr die Angebote mit erheblichem Aufwand und unter Einbeziehung ehrenamtlicher Kräfte hochgefahren worden. Treffer bei der Google-Suche zeigen nach wie vor die Verbindung Testzentrum und DRK an. Was zur Folge hatte, dass Test-Suchende an der Geschäftsstelle Eilenburger Straße vor der Tür standen. Vergeblich.

Testzentren in den Städten geplant

Wird es im Landkreis Nordsachsen wieder zentrale Testzentren geben? „Die Wiederaufnahme kostenloser Tests in die Coronavirus-Testverordnung war hinsichtlich der Geschwindigkeit eher überraschend“, sagt Jens Kabisch, 2. Beigeordneter. Mittlerweile seien Möglichkeiten mit dem Ziel flächendeckender Tests geprüft worden. Ergebnis: Es soll wieder Testzentren geben, aber nicht in dem bisherigen Umfang. Zeitnah werden Zentren in Torgau und Eilenburg sowie Bad Düben an den Start gehen, weitere Angebote folgen, auch in Delitzsch.

„Ziel ist es, vorrangig in die Städte zu gehen, mit Unterstützung von Leistungserbringern wie Rettungsdienst und Katastrophenschutz. In jeder Gemeinde, so wie es beispielsweise in der Torgauer Region war, ist dies aber nicht möglich“, so Kabisch. Personell aber sei das nicht mehr zu stemmen, weil sowohl das Impfen, das Testen als auch die Notfallrettung und all das, was mit den Rettungsdiensten im Zusammenhang stehe, von den gleichen Leistungserbringern erbracht werde. Der pandemische Verlauf erschwere die Lage zudem zusehends. In einzelnen Bereichen sei durch krankheitsbedingte Ausfälle oder Quarantänen die Leistungsfähigkeit eingeschränkt. „Priorität hat die Sicherstellung und dauernde Aufrechterhaltung der Notfallrettung“, so Kabisch.

Das Landratsamt unterstütze ausdrücklich Engagements für externe Teststationen, wie in Pflegestationen oder Fitnesscentern. „Es wäre auch gut, wenn noch mehr Apotheken Tests anbieten oder private Anbieter, die das bereits in Leipzig tun.“ Das alles helfe, weil es hier anders als in Großstädten keine großen Unternehmen dafür gäbe.

Eine Übersicht zu Testmöglichkeiten bietet die Stadt Delitzsch auf ihrer Homepage www.delitzsch.de/corona_delitzsch als PDF zum Herunterladen.

