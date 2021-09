Die LVZ hat an Grundschulen in der Region Bad Düben, Delitzsch und Eilenburg nachgefragt, wie das neue Schuljahr und die Einschulungen vorbereitet sind. Über 900 Kinder kommen in die neuen ersten Klassen. Hier gibt es Zahlen für die Schulen der Region.

Am 4. September feiern die Grundschulen in der Region Delitzsch-Eilenburg ihren Schulanfang. In der Grundschule Ost in Delitzsch bereiten die Viertklässler dazu in der Turnhalle ein Programm vor. „Der Schulanfang ist wichtig und ein großer Tag für die Kinder und Eltern“, sagt Schulleiterin Diana Ruhland. Quelle: Mathias Schönknecht