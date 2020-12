Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Eine Frau und zwölf Männer sprechen hier über ihre Sicht auf Corona und erzählen, was ihnen Hoffnung gibt in dieser besonderen Zeit. Sie sind die Bürgermeister der Region. Sie tragen immer Verantwortung – in dieser Krise aber ganz besonders. Der Jahreswechsel ist jedoch auch Anlass zu fragen, worüber sich die Kommunalpolitiker im zu Ende gehenden Jahr gefreut haben.

Ganz unterschiedliche Antworten

Die Antworten fallen ganz unterschiedlich aus – von der regen Bautätigkeit in der eigenen Gemeinde bis zur neuen Firmenansiedlung. Für Steve Ganzer ( Wiedemar) und Kay Kunath ( Zschepplin) sind es die Siege bei den Wahlen, die sie dieses Jahr ins Bürgermeisteramt gebracht haben. Deutlich wird aber auch, wie groß die Freude der Stadt- und Gemeindechefs ist über Solidarität, Engagement, Optimismus, Kreativität und Zusammenhalt der Bürger. All das wird auch im neuen Jahr gebraucht, all das gibt Kraft – nicht nur den Kommunalpolitikern, sondern allen hier in Nordsachsen. Und das Beste: Dazu kann jeder beitragen, denn es kostet kein Geld und bedarf keines Amtes.

Delitzsch : Besinnung auf Grundwerte

Manfred Wilde (58, parteilos), Oberbürgermeister Große Kreisstadt Delitzsch Quelle: Alexander Prautzsch

Manfred Wilde: Corona ist als Pandemie ein Ausdruck der Globalisierung mit ihren negativen Auswirkungen.

Hoffnung gibt mir unser gutes Gesundheitssystem und das Wissen, dass die Forschung seit vielen Jahrzehnten gelernt hat, mit Epidemien und Pandemien umgehen zu können.

Gefreut habe ich mich 2020 über ein Stück Besinnung auf die wirklichen Grundwerte des menschlichen Daseins.

Eilenburg : Gut zusammen gearbeitet

Ralf Scheler (56, parteilos), Oberbürgermeister Große Kreisstadt Eilenburg Quelle: Nico Fliegner

Ralf Scheler: Corona ist hoffentlich bald Geschichte.

Hoffnung gibt mir meine Familie, geben mir meine Freunde und meine Arbeit.

Gefreut habe ich mich 2020 über eine verlässliche und gute Zusammenarbeit in allen meinen Lebensbereichen.

Bad Düben : Freude über Zusammenhalt

Astrid Münster (47, FWG), Bürgermeisterin Bad Düben. Quelle: Ilka Fischer

Astrid Münster: Corona ist für viele Menschen eine gesundheitliche und wirtschaftliche Katastrophe, die daneben wie ein Brennglas deutlich macht, was alles weltweit – aber vor allem hier in Deutschland – von Digitalisierung bis Daten- und -bevölkerungsschutz sowie gesellschaftlich im Argen liegt.

Hoffnung gibt mir neben Wissenschaft und Zusammenhalt die Kraft und die Selbstheilungskräfte unserer Gesellschaft. Daran will ich glauben.

Gefreut habe ich mich 2020 über meine Bad Dübener Bürgerinnen und Bürger, die mit unglaublicher Kreativität, Einsatz und Herzblut Zusammenhalt bewiesen haben. So viele Initiativen von Bürgern für Bürger – das macht glücklich und stolz.

Wiedemar : Umsichtig handeln

Steve Ganzer (33, CDU), Bürgermeister von Wiedemar. Quelle: Mathias Schönknecht

Steve Ganzer: Corona ist eine Herausforderung, welche viele Teile der Bevölkerung und auch uns in den Verwaltungen an die Grenzen der Belastbarkeit treibt. Es gilt mit dem eigenen umsichtigen Handeln weiterhin diejenigen zu schützen, welche kein starkes Immunsystem haben beziehungsweise als Risikopatienten gelten.

Hoffnung gibt mir der Optimismus, mit welchem ich in die Zukunft blicke und wenn wir alle zusammenhalten, bin ich davon überzeugt, dass wir bald unseren regulären Alltag wiederhaben.

Gefreut habe ich mich 2020 über meine gewonnene Wahl in ein herausragendes Amt zum Bürgermeister unserer Gemeinde Wiedemar und die Unterstützung meiner Frau und der vielen Leute, welche mir auf diesem Weg unglaublich zur Seite standen. Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Krostitz : Impfstoff gibt Hoffnung

Oliver Kläring (39, CDU), Bürgermeister Krostitz. Quelle: Heike Liesaus

Oliver Kläring: Corona ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, welche viel Verzicht sowie Einschränkungen von uns allen abverlangt. Aber es zeigt uns auch, wie kostbar das Selbstverständliche ist, wenn es eben nicht mehr selbstverständlich ist.

Hoffnung gibt mir die Zulassung des Impfstoffes sowie ein zu erwartendes Abflachen der Infektionszahlen ab kommendem Frühjahr.

Gefreut habe ich mich 2020 über die Solidarität, welche unsere Gemeindemitglieder an den Tag legten und die gute Zusammenarbeit mit unseren freiwilligen Feuerwehren, Vereinen sowie Selbstständigen. Ebenso bin ich froh darüber, dass wir trotz der bestehenden Ausnahmesituation und den damit einhergehenden zusätzlichen Aufgaben und Problemen viele Vorhaben umsetzen und wichtige Weichen für 2021 stellen konnten.

Mockrehna : Machen das Beste daraus

Peter Klepel (61, parteilos), Bürgermeister Mockrehna Quelle: privat

Peter Klepel: Corona ist beherrschend in unserer Zeit, jedoch wir machen das Beste daraus.

Hoffnung gibt mir der Mut und das Engagement unserer Bürger, trotz großer Einschränkungen ein möglichst normales Leben weiterzuführen.

Gefreut habe ich mich 2020 über die rege Bautätigkeit in unserem neuen Eigenheimstandort in Mockrehna.

Zschepplin : Freude über das Vertrauen

Kay Kunath (46, parteilos), ehrenamtlicher Bürgermeister Zschepplin. Quelle: Wolfgang Sens

Kay Kunath: Corona ist schrecklich.

Hoffnung gibt mir die bessere Aussicht auf das kommende Jahr 2021.

Gefreut habe ich mich 2020 über das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Zschepplin, das sie mir bei meiner Wahl zum Bürgermeister deutlich ausgesprochen haben.

Schönwölkau: Tolle Lehrer und Erzieher

Volker Tiefensee (64, CDU), ehrenamtlicher Bürgermeister von Schönwölkau Quelle: privat

Volker Tiefensee: Corona ist eine Krankheit, eine Seuche, die unser Leben auch in den folgenden Jahren verfolgen wird.

Hoffnung gibt mir die Impfung und dass wir mit folgenden Pandemien beziehungsweise mit Seuchen schneller und besser umgehen werden.

Gefreut habe ich mich 2020 über tolle Lehrer und Erzieher, die mit der äußerst schwierigen Situation sehr gut umgegangen sind.

Löbnitz : Besinnen auf das Wichtige

Detlef Hoffmann (62, CDU), Quelle: Heike Liesaus

Detlef Hoffmann: Corona ist die größte Herausforderung der Gegenwart, aber auch eine Gelegenheit der Neubesinnung auf das wirklich Wichtige im Leben.

Hoffnung gibt mir die Zuversicht, dass unsere Bürger in extremen Situationen zusammenrücken und füreinander da sind. Gemeinsam in einem rücksichtsvollen Miteinander werden wir auch diese Zeit überstehen und wieder zu unserem gewohnten Leben zurückkehren können.

Gefreut habe ich mich 2020 über alle freiwilligen und ehrenamtlichen Helfer, die eine Gemeinde erst mit Leben erfüllen. Danke an alle und bleiben Sie gesund.

Doberschütz : Sind nur Gäste auf dieser Welt

Roland Märtz (60, CDU), Bürgermeister Doberschütz. Quelle: Wolfgang Sens

Roland Märtz: Corona ist eine Pandemie, die die ganze Menschheit in Atem hält und die uns auch zeigt, dass wir nur Gäste auf dieser Welt sind und uns als solche auch verhalten sollten.

Hoffnung gibt mir die Medizin und vor allem hier die Ärzte, Schwestern und Pfleger, mit welcher menschlichen Kraft sie jeden Tag versuchen, Leben zu retten!

Gefreut habe ich mich 2020 über die große Wertschätzung meiner Person zum 60. Geburtstag. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen so viel Geld zusammentragen, dass man davon eine Schule bauen kann.

Rackwitz : Corona ist real

Steffen Schwalbe (33, parteilos), Bürgermeister von Rackwitz. Quelle: Wolfgang Sens

Steffen Schwalbe: Corona ist real, allgegenwärtig und nicht nur eine Gratwanderung für die Politik, für unser gesellschaftliches Miteinander und nicht zuletzt auch mit schweren Auswirkungen für unsere Wirtschaft.

Hoffnung gibt mir, dass wir aller Voraussicht nach die längste Zeit der Pandemie bereits überstanden haben und wir im kommenden Jahr wieder in der Lage sind, wichtige Vorhaben voranzubringen.

Gefreut habe ich mich 2020 über die große und vielfältige Solidarität in der Bevölkerung und dass uns, trotz der zum Teil widrigen Umstände, die Umsetzung zahlreicher kommunaler Maßnahmen gelungen ist.

Laußig : Positiv nach vorn schauen

Lothar Schneider (62, parteilos) Bürgermeister Laußig. Quelle: Nico Fliegner

Lothar Schneider: Corona ist eine Chance, wenn wir es verstehen, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.

Hoffnung gibt mir, dass diese Pandemie dazu beiträgt, wieder mehr das Bewusstsein fürs Wesentliche in unserer Gesellschaft aber auch in unserem eigenen Leben zu entwickeln.

Gefreut habe ich mich 2020 über Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern, die in diesen für viele schwierigen Zeiten positiv in die Zukunft schauen und sich bei der Verwaltung für die Unterstützung bedanken.

Jesewitz : Freude über Neuansiedlung

Ralf Tauchnitz (64, WV), ehrenamtlicher Bürgermeister von Jesewitz. Quelle: privat

Ralf Tauchnitz: Corona ist ein schlimmes Virus, welches scheinbar nicht so leicht zu beherrschen ist. Es hält uns und viele andere Länder in Atem – auch unsere Gemeinde und besonders die Einrichtungen wie Kita und Grundschule.

Hoffnung gibt mir der neue Impfstoff, obwohl noch keiner weiß, ob er das Allheilmittel ist. Die Corona-Gegner geben ihren Teil dazu bei.

Gefreut habe ich mich 2020 über die Neuansiedlung der Firma HPC Standards GmbH in unserem Gewerbegebiet und die Erweiterung von zwei dort ansässigen Firmen. Somit ist das Gewerbegebiet nun zu gut 90 Prozent ausgelastet.

