So bereiten sich die Schulen in Delitzsch, Eilenburg und Bad Düben auf die Öffnung vor

163 Kinder und insgesamt 13 Lehrkräfte kehren am Montag in die Sebastian-Kneipp-Grundschule in Eilenburg zurück. Gemeinsam mit dem Hort hat Schulleiterin Susanne Genzel die Vorbereitung gestemmt, damit ab der neuen Woche alles reibungslos verläuft. „Die verschiedenen Klassenstufen betreten und verlassen die Schule gestaffelt“, erzählt Genzel. So wird der Kontakt der verschiedenen Klassenstufen minimiert. Sorgen bereitet ihr eine bestimmte Auflage: Die Kinder dürfen die Schule nur mit einer Unterschrift der Eltern betreten, die bestätigt, dass das Kind keinerlei Symptome aufweist. „Was mache ich aber mit dem Kind, das ohne Eltern kommt und keine Unterschrift dabei hat? Schicke ich das wieder nach Hause?“, fragt sich Genzel. Die Erfüllung der Auflagen bedeutet also einen erhöhten organisatorischen Aufwand seitens der Lehrkräfte. Genzel findet es jedoch gut, dass der Unterricht sich zunächst nur auf die Kernfächer wie Mathematik, Deutsch und Sachunterricht beschränkt. So bleibe ein Puffer, um auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen.

Geteilte Klassen mit maximal 14 Schülern

Andreas Hess, Schulleiter der Erasmus-Schmidt-Oberschule in Delitzsch blickt mit seinem 40-köpfigen Kollegium zuversichtlich in die nächste Woche: „Da wir uns zum dritten Mal auf eine Teilöffnung vorbereiten, haben wir schon eine gewisse Routine entwickelt.“ Mit geteilten Klassen und einer maximalen Gruppenstärke von 14 Schülern kann in den Klassenzimmern der Mindestabstand von 1,5 Metern auch gewährleistet werden. Von den 425 Schülern dürfen während der Prüfungstage jedoch nur die Prüflinge im Schulgebäude erscheinen, die anderen befinden sich für zwei Wochen ab dem 18. Mai in häuslicher Lernzeit.

„Wir bereiten alles für einen reibungslosen Ablauf vor“

„Natürlich ist das für uns ein großer organisatorischer Aufwand“, sagt auch Schulleiter Matthias Schuster von der Oberschule in Bad Düben. Aufgrund der Auflagen müssen die insgesamt etwa 400 Schüler in Gruppen eingeteilt werden, die an unterschiedlichen Tagen die Schule besuchen. Die abgeschlossene Planung erfahren die Eltern über den Elternbrief auf der Schulwebseite. „Das ist der Startschuss. Und wir bereiten alles so vor, dass es reibungslos laufen kann“, sagt Schuster. Sein Kollegium umfasst 40 Lehrer, die den Schülern ihren Stoff analog und online näherbringen.

„Enorm viel Verständnis vonseiten der Elternvertreter“

Im Martin-Rinckart-Gymnasium in Eilenburg wurden die verschiedenen Klassen der einzelnen Klassenstufen mit insgesamt etwa 800 Schülern in A- und B-Gruppen eingeteilt. „Am Montag beginnt die B-Gruppe, am Dienstag kommt die Gruppe A und immer so weiter im Wechsel“, erklärt Rektor Dieter Mannel, Kopf eines Kollegiums von 68 Lehrern. Auch die Essensversorgung ist wieder gewährleistet, wenn auch eingeschränkt. Dazu melden die Eltern ihre Kinder per Mail beim Caterer an. „Auch wenn es schwierige Zeiten mit viel Planungsaufwand sind, haben wir enorm viel Verständnis vonseiten der Elternvertreter erhalten“, betont Mannel.

Kindgerechte Übergangsphase

Ähnliches erlebt auch Diana Ruland, Leiterin der Grundschule Delitzsch-Ost. Sie blickt frohen Mutes in die nächste Woche: „Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Es waren viele Kinder in der Notbetreuung, die ihre Wege schon kennen, wissen, worauf sie achten müssen.“ Für die Eltern hat die Grundschule einen detaillierten Fahrplan auf der Homepage gepostet, der genauestens erklärt, wie der Unterricht ablaufen wird. „Wir haben auf dem Schulhof Smiley-Markierungen angebracht, die den Treffpunkt für die jeweiligen Klassenverbände angeben“, erklärt Ruhland. Sie und ihre 14 Lehrkräfte wollen die Rückkehr der 220 Schüler in die Grundschule Delitzsch-Ost kindgerecht begleiten, eine Übergangsphase schaffen, in der die vergangenen Wochen verarbeitet werden können. „Denn alle Kinder haben Unterschiedlichstes erlebt. Das ist uns allen bewusst.“

Von Katharina Stork