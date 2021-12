Delitzsch: Einbruch in Bürogebäude

Delitzsch

In Delitzsch sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in ein Bürogebäude in der Eilenburger Straße eingebrochen. Wie die Polizei berichtete, drangen die Täter durch ein Fenster ein, das sie zuvor aufgehebelt hatten. Im Gebäude durchsuchten sie dann mehrere Räume und hebelten zudem weitere Türen auf. Aus einem Schrank, der ebenfalls gewaltsam geöffnet wurde, entwendeten die Täter einen Tresor.

Hoher Schaden

Es entstand ein Stehlschaden in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

